De ce avea Trump o vânătaie pe mână la Forumul Economic Mondial de la Davos. Explicația Casei Albe
Preşedintele american Donald Trump a apărut la Forumul Economic Mondial de la Davos cu o vânătaie pe mână care a ridicat semne de întrebare. Jurnalista Sara Cook a întrebat Casa Albă despre ce ar fi cauzat vânătaia de pe mâna liderului SUA, pe care secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a atribuit-o unei lovituri.
"Am întrebat Casa Albă despre această vânătaie. Potrivit Karolinei Leavitt: 'La evenimentul Board of Peace de astăzi de la Davos, președintele Trump și-a lovit mâna de colțul mesei la care se semna, ceea ce a cauzat vânătaia.' Un oficial de la Casa Albă a menționat și faptul că Trump ia aspirină. Nu avea vânătaia la începutul evenimentului BoP" a spus Sara Cook pe X.
Îngrijorările referitoare la sănătatea liderului american nu sunt o noutate. Trump, în vârstă de 79 de ani, a apărut în decembrie cu pansamente pe mâini. Casa Albă a susţinut atunci că președintele urmează un tratament cu aspirină.
Leavitt a insistat că pansamentele sunt rezultatul faptului că Trump "strânge mâini constant", descriind Biroul Oval drept "ca Grand Central Terminal", din cauza numărului mare de întâlniri zilnice.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰