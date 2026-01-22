De ce avea Trump o vânătaie pe mână la Forumul Economic Mondial de la Davos. Explicația Casei Albe

Preşedintele american Donald Trump a apărut la Forumul Economic Mondial de la Davos cu o vânătaie pe mână care a ridicat semne de întrebare. Jurnalista Sara Cook a întrebat Casa Albă despre ce ar fi cauzat vânătaia de pe mâna liderului SUA, pe care secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a atribuit-o unei lovituri.

De ce avea Trump o vânătaie pe mână la Forumul Economic Mondial. Explicaţia Casei Albe - X/@atrupar

"Am întrebat Casa Albă despre această vânătaie. Potrivit Karolinei Leavitt: 'La evenimentul Board of Peace de astăzi de la Davos, președintele Trump și-a lovit mâna de colțul mesei la care se semna, ceea ce a cauzat vânătaia.' Un oficial de la Casa Albă a menționat și faptul că Trump ia aspirină. Nu avea vânătaia la începutul evenimentului BoP" a spus Sara Cook pe X.

Îngrijorările referitoare la sănătatea liderului american nu sunt o noutate. Trump, în vârstă de 79 de ani, a apărut în decembrie cu pansamente pe mâini. Casa Albă a susţinut atunci că președintele urmează un tratament cu aspirină.

Leavitt a insistat că pansamentele sunt rezultatul faptului că Trump "strânge mâini constant", descriind Biroul Oval drept "ca Grand Central Terminal", din cauza numărului mare de întâlniri zilnice.

