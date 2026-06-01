Reacţia Rusiei după al patrulea petrolier fantomă interceptat de Franţa. Ce s-a întâmplat cu celelalte nave

Marina franceză a interceptat un alt petrolier rusesc. Nava Tagor, al cărei căpitan este un cetățean rus, naviga sub pavilion fals, în Oceanul Atlantic, potrivit Parisului. Operațiunea a avut loc în apele internaționale, cu sprijinul mai multor parteneri, inclusiv al Marii Britanii. În toate cele trei cazuri anterioare, navele au fost lăsate să plece după plata unor amenzi, iar autorităţile franceze nu au anunţat public dacă au confiscat încărcăturile de petrol.

Marina franceză a sechestrat duminică un nou petrolier provenind din Rusia, în cadrul unei operaţiuni desfăşurate în Oceanul Atlantic "cu susţinerea mai multor parteneri, între care Marea Britanie", a anunţat Emmanuel Macron.

Interceptarea s-a produs la 740 km vest de Bretagne, iar petrolierul venea din Murmansk, Rusia. "După urcarea la bord a unei echipe de inspecție, examinarea documentelor a confirmat îndoielile privind nereguli cu pavilionul arborat. A fost sesizat procurorul din Brest. Nava este în prezent escortată de Marina naţională spre un punct de ancorare pentru continuarea verificărilor", au transmis autorităţile franceze. Potrivit VesselFinder, nava naviga sub pavilionul Madagascarului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Este inacceptabil ca vasele să ocolească sancţiunile internaţionale, să încalce dreptul mării şi să finanţeze războiul pe care Rusia îl desfăşoară împotriva Ucrainei de peste 4 ani", a transmis Macron, într-un mesaj însoţit de câteva imagini de la sechestrarea vasului.

"Aceste nave, care nu respectă regulile cele mai elementare ale navigaţiei maritime, constituie de asemenea o ameninţare pentru mediu şi pentru securitatea tuturor", a insistat el, dând asigurări că "determinarea" Franţei de a lupta împotriva flotei fantomă ruse este "constantă şi totală".

Kremlinul a declarat că acțiunea Franței este "ilegală, la granița cu pirateria internațională". "Nu suntem absolut de acord cu afirmația că acestea sunt efectuate în deplină conformitate cu dreptul internațional", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Potrivit ambasadei Rusiei la Paris, căpitanul navei Tagor este cetățean rus.

Este a patra interceptare realizată de Franţa după cele ale navelor Deyna şi Grinch, oprite în Mediterana în martie şi ianuarie 2026, şi a navei Boracay, sechestrată în septembrie 2025, în timp ce naviga fără pavilion. Cele trei nave au fost lăsate să plece după plata unor amenzi. Căpitanul chinez de pe Boracay a fost condamnat în martie 2026, în lipsă, la un an de închisoare şi amendat cu 150.000 de euro pentru că a refuzat să se supună ordinelor autorităţilor franceze. Iar nava Grinch a părăsit apele franceze după ce a plătit o amendă de "câteva milioane de euro", potrivit ministrului francez de externe.

Franţa a anunţat pe 8 aprilie că vrea să dubleze pedepsele aplicabile pentru infracţiunile de încălcare a regulilor pavilionului şi refuz de a supune autorităţilor pentru a întări mijloacele de luptă împotriva navelor din flota fantomă rusă, potrivit unor surse concordante.

Franţa şi Marea Britanie au promis că vor bloca navele din "flota fantomă rusă", vizate de sancţiuni, care trec prin apele lor. Premierul britanic Keir Starmer a anunţat în martie că a autorizat armata britanică să urce la bordul acestor petroliere. Cu toate acestea, datele de navigaţie arată că zeci de nave supuse sancţiunilor şi care au legături cu ruşii continuă să traverseze apele britanice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰