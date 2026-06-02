Cu procurorii are de-a face şi un escroc din Capitală care s-ar fi folosit de numele preşedintelui Nicuşor Dan pentru a intra gratuit la diverse concerte sau evenimente. Parchetul l-a trimis în judecată pentru fals informatic după ce s-ar fi dat drept şeful de cabinet al şefului de stat şi a încercat să obțină invitații, bilete sau colaborări cu diverşi artiști. Chiar Nicuşor Dan este cel care a depus plângere împotriva individului.

Timp de luni bune bărbatul a aplicat aceeaşi schemă. Se dădea drept un apropiat al lui Nicuşor Dan, un angajat important al Primăriei Capitalei, pentru că vorbim despre perioada în care preşedintele era primarul Bucureştiului, şi din această postură fictivă îi sună pe organizatorii unor festivaluri sau evenimente şi cerea invitaţii sau bilete.

Nicuşor Dan a depus plângere

Vorbim despre festivaluri mari din România. Această tactică a funcţionat până când unul dintre organizatori s-a adresat şefilor din Primăria Capitalei pentru a cere informaţii despre acest individ. Acela a fost momentul în care Nicuşor Dan a aflat despre situaţie şi a depus plîngere la Parchetul Sectorului 1.

Mai departe, procurorii l-au găsit pe bărbat şi au descoperit că numărul victimelor este mult mai mare decât se credea iniţial. Individul vorbea uneori chiar direct cu artiştii invitaţi la festivaluri şi astfel ajungea să fie prezent, alături de prietenii săi, la cele mai importante evenimente. Mai mult, procurorii au descoperit şi că o parte din biletele primite erau puse ulterior la vânzare pe internet. Bărbatul a fost plasat sub control judiciar şi este în acest moment o anchetă în desfăşurare.

Bogdan Dinu

