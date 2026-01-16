Donald Trump a amânat intervenţia militară în Iran, însă toate opţiunile rămân pe masă. Un oficial american a declarat pentru presa internaţională că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut preşedintelui american să amâne orice atac planificat, de teamă că Iranul ar putea riposta. Într-o reuniune de urgenţă, Consiliul de Securitate al ONU a dezbătut situaţia din Iran, la cererea Statelor Unite. În paralel, şefa Comisiei Europene a declarat că Uniunea are în vedere sancţiuni suplimentare împotriva Iranului. În Teheran, autorităţile au extins prezenţa forţelor de securitate, pentru a preveni noi proteste.

Decizia lui Trump de a nu lansa un atac direct asupra Teheranului ar fi venit după o discuţie a liderului de la Casa Albă cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu. Acesta i-ar fi cerut să amâne orice acţiune militară asupra Iranului. Qatar, Oman, Arabia Saudită şi Egipt ar fi îndemnat şi ele Statele Unite să evite atacurile asupra Iranului, avertizând asupra riscurilor de securitate şi economice.

Însă tensiunea continuă să persiste. La Consiliul de Securitate al ONU, ambasadorul SUA, Mike Waltz a punctat din nou poziţia clară a Statelor Unite.

"Preşedintele Trump este un om de acţiune, nu de vorbărie interminabilă, cum vedem la Naţiunile Unite. A spus clar că toate opţiunile sunt pe masă pentru a opri masacrul şi nimeni nu ar trebui să ştie asta mai bine decât conducerea regimului iranian" a spus ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Michael Waltz.

Articolul continuă după reclamă

În paralel, Marea Britanie şi aliaţii săi au îndemnat autorităţile iraniene să protejeze drepturile protestatarilor.

"Acest comportament nu este o aberaţie pentru acest regim. Este cea mai recentă manifestare a represiunii şi brutalităţii la care am fost martori de nenumărate ori" a spus reprezentantul permanent adjunct al Regatului Unit la ONU, Archibald Young.

Decizia lui Trump, victorie pentru regimul de la Teheran

După decizia de ultim moment a lui Trump, pe străzile din Teheran, focurile de armă au dispărut pentru prima dată după două săptămâni. Steagurile şi portretele ayatollahului Ali Khamenei au împânzit iar faţadele clădirilor, în semn de victorie.

"Guvernul iranian anunţă acum că operează arestări în masă. Acest lucru apare constant în presa de stat acum. De asemenea, încearcă să prezinte situaţia ca fiind sub control, în timp ce organizează şi înmormântări în masă sponsorizate de stat pentru membrii forţelor de securitate ucişi în timpul violenţelor" a explicat jurnalistul AP Jon Gambrell.

Cel mai recent bilanţ al protestelor vorbeşte despre 2.571 de victime. Alte 18.000 de persoane au fost arestate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰