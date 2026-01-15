Donald Trump a pus pe pauză posibila intervenţie militară în Iran. Preşedintele american ar fi oprit atacul în ultima clipă pentru că nu era sigur de reuşită şi pentru că oficialii de la Teheran au decis să suspende execuţiile publice.

După zile de ameninţări directe, Donald Trump a anunţat miercuri seară Teheranul că nu va lansa un atac direct. Consilierii nu i-au putut garanta liderului de la Casa Albă că intervenţia militară va duce la înlăturarea de la putere a regimului ayatollahului Khamenei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Trump a fost influenţat şi de aliaţii din regiune. Arabia Saudită, Qatar şi Oman au făcut apel la calm, de teama unui conflict regional.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile de la Teheran au amânat execuţia prin spânzurare a lui Erfan Soltani. Tânărul de 26 de ani a devenit un simbol al rezistenţei faţă de regim după ce a fost arestat la proteste şi condamnat la moarte după un proces rapid. Şeful diplomaţiei iraniene a dat însă asigurări că manifestanţii nu sunt în pericol.

"Vă pot spune cu toată încrederea că nu există planuri de a spânzura oameni. Iranul a dovedit că este pregătit pentru negocieri, pentru diplomaţie", a declarat Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe.

Cu câteva ore înainte, un atac american părea inevitabil. Americanii şi-au retras soldaţi dintr-o bază militară din Qatar, care risca să fie vizată de riposta iraniană.

Fără să dea vreo explicaţie, Iranul şi-a închis aseară spaţiul aerian.

Tot atunci, ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti a emis o alertă de călătorie de nivel maxim - 9 din 9. Cei 400 de români din ţară au fost îndemnaţi să plece imediat.

Cel mai recent bilanţ al protestelor vorbeşte despre 2.571 de victime. Alte 18.000 de persoane au fost arestate. La cererea Statelor Unite, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se va reuni într-o şedinţă de urgenţă pentru a dezbate situaţia din Iran.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰