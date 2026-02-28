De la Washington la Teheran. Cum văd marile publicații războiul dintre Israel şi Iran

Wall Street Journal a mers pe aceeași linie: „U.S. Israel attack Iran as Trump urges Iranians to seize power”, evindetiînd faptul că Trump a îndemnat poporul iranian la revoltă. Financial Times a preferat analiza rece: „US & Israel launch strikes on Iran as Trump calls for regime change”, și a publicat hărți ale atacurilor. Editia europeană a Politico a preferat un titlul sec, „US and Israel strike Iran”, focusul relatărilor fiind axat pe impactul politic.

BBC News relatează că Statele Unite și Israelul au lansat un atac asupra Iranului, după ce președintele Donald Trump a confirmat că sunt în desfășurare operațiuni majore de luptă. Postul britanic notează că Iranul a lansat deja lovituri de represalii, potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului. BBC subliniază și apelul lui Trump către iranieni de a "prelua" conducerea țării. Sunt raportate explozii în Teheran și în alte orașe, în timp ce sirenele de raid aerian au sunat în Israel.

The Washington Post scrie că SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, în timp ce Trump face apel deschis la schimbarea regimului, marcând o escaladare semnificativă a discursului de la Washington.