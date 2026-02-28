De la Washington la Teheran. Cum văd marile publicații războiul dintre Israel şi Iran
E război în Iran, titrează presa internațională, după ce Israelul și Statele Unite au lansat în această dimineață atacuri asupra mai multor orașe, inclusiv asupra capitalei Teheran. Președintele american Donald Trump a declarat că este doar începutul unei operațiuni masive menite să distrugă programul nuclear iranian, după eșecul negocierilor. Potrivit informațiilor apărute în media, operațiunea ar purta numele Roaring Lion, în continuarea celei de anul trecut, Rising Lion. Iranul a anunțat că pregătește un răspuns zdrobitor, iar relatările din presă indică faptul că o bază americană din Bahrain ar fi fost deja vizată.
Primele pagini ale marilor publicații globale au explodat instant. NBC News a titrat direct: „U.S. AND ISRAEL STRIKE IRAN”, cu Trump în prim-plan chemând la răsturnarea regimului din Iran. Fox News a mers și mai departe: „US Israel attack Iran, Trump urges surrender”, și a pus sub aceste titlui imagini cu explozii masive. The Times e categoric: „US begins ‘major combat operations’ against Iran, Tehran launches retaliatory strikes against US military in region”, și a ilustrat cu imaginea Ayatollah Khamenei și a lui Donald Trump față în față.
Wall Street Journal a mers pe aceeași linie: „U.S. Israel attack Iran as Trump urges Iranians to seize power”, evindetiînd faptul că Trump a îndemnat poporul iranian la revoltă. Financial Times a preferat analiza rece: „US & Israel launch strikes on Iran as Trump calls for regime change”, și a publicat hărți ale atacurilor. Editia europeană a Politico a preferat un titlul sec, „US and Israel strike Iran”, focusul relatărilor fiind axat pe impactul politic.
BBC News relatează că Statele Unite și Israelul au lansat un atac asupra Iranului, după ce președintele Donald Trump a confirmat că sunt în desfășurare operațiuni majore de luptă. Postul britanic notează că Iranul a lansat deja lovituri de represalii, potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului. BBC subliniază și apelul lui Trump către iranieni de a "prelua" conducerea țării. Sunt raportate explozii în Teheran și în alte orașe, în timp ce sirenele de raid aerian au sunat în Israel.
The Washington Post scrie că SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, în timp ce Trump face apel deschis la schimbarea regimului, marcând o escaladare semnificativă a discursului de la Washington.
CNN pune accent pe declarația lui Trump potrivit căreia Statele Unite desfășoară lovituri "masive și continue" în Iran, subliniind amploarea operațiunii militare. The New York Times relatează că Statele Unite au atacat Iranul, în contextul în care Trump cere răsturnarea guvernului iranian.
The Guardian relatează că SUA și Israelul au atacat Iranul, iar Trump a confirmat desfășurarea "operațiunilor majore de luptă". Reuters transmite, de asemenea că Israelul și Statele Unite au lansat lovituri asupra Iranului, după confirmarea oficială a începutului unei intervenții militare de amploare. Al Jazeera English scrie că SUA și Israelul au atacat Iranul, în timp ce Gărzile Revoluționae anunță lansarea unui prim val amplu de rachete și drone către Israel, drept ripostă.
Presa de stat iraniană, Islamic Republic News Agency, afirmă că Iranul este sub atac din partea SUA și Israelului și că a început să răspundă la ceea ce numește agresiune aeriană continuă. Agenția turcă Anadolu scrie că SUA și Israelul au lansat lovituri asupra Iranului și au început "operațiuni majore de luptă". Publicația rusă Interfax notează că SUA ar fi denumit operațiunea împotriva Iranului "Epic Fury", în timp ce Israelul și-a botezat campania "Roaring Lion".
Presa mondială a oscilat între șoc și analiză geopolitică. În mai toate articolele, Donald Trump a dominat articolele, fiind repetate peste tot îndemnurile lui către iranieni de răsturna regimul, dar și avetismentul dat de președintele american că urmează operațiuni „majore de luptă".
