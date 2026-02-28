Preşedintele Israelului: "Cetățeni ai Israelului - ne așteaptă zile dificile, dar suntem o națiune puternică" - Hepta

"Felicit IDF și Armata SUA pentru îndrăzneața operațiune comună -Răgetul Leului- împotriva amenințării iraniene. Acesta este un pas dramatic și istoric și le mulțumesc președintelui SUA Donald Trump și prim-ministrului Benjamin Netanyahu pentru decizie, sperând că va aduce o schimbare istorică pentru noi și pentru întregul Orient Mijlociu", a declarat preşedintele israelian.

Preşedintele a făcut un apel la cetăţeni să aibă răbdare şi a avertizat că urmează "zile dificile".

"Cetățeni ai Israelului - ne așteaptă zile dificile, dar suntem o națiune puternică și nimeni nu ne poate învinge pe noi sau rezistența noastră. Aveți grijă de voi și urmați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern", a declarat Isaac Herzog.

Articolul continuă după reclamă

În finalul mesajului, preşedintele israelian a făcut un apel soldaţior şi comandanţilor din IDF.

"Comandanților și soldaților IDF din toate arenele - pe uscat, pe mare și în aer - am încredere în voi. O întreagă națiune vă stă în spatele și are încredere în voi. Fie ca Dumnezeu să vă protejeze la plecare și la intrare", a conchis preşedintele.

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰