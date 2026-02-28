Preşedintele Israelului: "Cetățeni ai Israelului - ne așteaptă zile dificile, dar suntem o națiune puternică"
Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, a felicitat sâmbătă, forţele israeliene şi americane, în urma atacului coordonat Israel - SUA împotriva Iran.
"Felicit IDF și Armata SUA pentru îndrăzneața operațiune comună -Răgetul Leului- împotriva amenințării iraniene. Acesta este un pas dramatic și istoric și le mulțumesc președintelui SUA Donald Trump și prim-ministrului Benjamin Netanyahu pentru decizie, sperând că va aduce o schimbare istorică pentru noi și pentru întregul Orient Mijlociu", a declarat preşedintele israelian.
Preşedintele a făcut un apel la cetăţeni să aibă răbdare şi a avertizat că urmează "zile dificile".
"Cetățeni ai Israelului - ne așteaptă zile dificile, dar suntem o națiune puternică și nimeni nu ne poate învinge pe noi sau rezistența noastră. Aveți grijă de voi și urmați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern", a declarat Isaac Herzog.
În finalul mesajului, preşedintele israelian a făcut un apel soldaţior şi comandanţilor din IDF.
"Comandanților și soldaților IDF din toate arenele - pe uscat, pe mare și în aer - am încredere în voi. O întreagă națiune vă stă în spatele și are încredere în voi. Fie ca Dumnezeu să vă protejeze la plecare și la intrare", a conchis preşedintele.
