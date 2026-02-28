Reacţia Rusiei, în urma atacului din Iran: "Pacificul și-a arătat încă o dată fața"

Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran şi acesta este un atac coordonat SUA-Israel. La câteva ore de la atac, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a criticat aspru pe Trump pentru acest atac.

"Pacificul și-a arătat încă o dată fața", a spus Medvedev. "Toate negocierile cu Iranul sunt o operațiune de acoperire. Nimeni nu s-a îndoit de acest lucru. Nimeni nu a vrut cu adevărat să negocieze nimic. Întrebarea este cine are mai multă răbdare să aștepte sfârșitul lipsit de glorie al inamicului său. SUA are doar 249 de ani. Imperiul Persan a fost fondat acum mai bine de 2.500 de ani. Să vedem peste 100 de ani…", a declarat Dmitri Medvedev, conform Reuters.

Mesajul lui Donald Trump

Președintele Donald Trump a confirmat într-un videoclip postat pe rețelele de socializare că Statele Unite au început o campanie militară în Iran.

Articolul continuă după reclamă

"Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup violent format din oameni foarte duri și teribili", a declarat președintele Trump în videoclip.

"Activitățile sale amenințătoare pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume", a spus el în mesajul de opt minute.

"De 47 de ani, regimul iranian scandează «Moarte Americii» și duce o campanie nesfârșită de vărsare de sânge și crime în masă, vizând Statele Unite, trupele noastre și oameni nevinovați din multe, multe țări", a spus el.

Mesajul lui Benjamin Netanyahu

Prim-ministrul israelin Benjamin Netanyahu a lansat un mesaj pentru cetăţenii Israelului în care anunţă operaţiunea începută sâmbătă dimineaţă, în colaborare cu Statele Unite.

"Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, acum doar o oră Israelul și SUA au lansat o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, președintele Donald Trump, pentru conducerea sa istorică. De 47 de ani, regimul ayatollah strigă «Moarte Israelului!», «Moarte Americii!».” Ne-a vărsat sângele, a ucis mulți americani și și-a masacrat propriul popor. Acest regim terorist ucigaș nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga umanitate", a declarat Netanyahu.

În plus, premierul israelian arată că această operaţiune va lăsa poporului iranian posibilitatea să îşi aleagă viitorul.

"Acțiunea noastră comună va crea condițiile pentru ca bravul popor iranian să-și ia soarta în propriile mâini. A venit momentul ca toate părțile poporului iranian - perși, kurzi, azeri, baluci și ahwazi - să scape de jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și iubitor de pace."

În plus, Netanyahu cere cetăţenilor israelieni să aibă răbdare în perioada care urmează

"Vă îndemn, cetățeni ai Israelului, să respectați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. În zilele următoare, în timpul Operațiunii „Răgetul Leului”, cu toții va trebui să dăm dovadă de răbdare și rezistență. Împreună vom rezista, împreună vom lupta și împreună vom asigura eternitatea Israelului", a declarat Netanyahu.

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰