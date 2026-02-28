Antena Meniu Search
Explozii în nordul Israelului, pe măsură ce Iran răspunde la loviturile de sâmbătă

Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iranului, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran, iar mai multe surse vorbesc despre un atac coordonat SUA-Israel.

de Simona Moloiu

la 28.02.2026 , 10:57
Explozii au zguduit nordul Israelului sâmbătă, în timp ce țara încerca să intercepteze rachetele iraniene care se apropiau de Iran după lansarea unui atac la nivel național împreună cu SUA.

Exploziile au avut ecou imediat după ce armata israeliană a declarat că își va folosi sistemele de apărare aeriană pentru a intercepta atacurile iraniene.

Nu au existat informații imediate despre pagube sau victime în urma atacului în curs.

Gărzile Revoluţionare au transmis un mesaj ameninţător. "Teheranul va începe curând o serie de atacuri fără precedent asupra Israelului şi Americii. Curând, portavioanele din zonă vor fi distruse de drone".

