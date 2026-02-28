Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iranului, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran, iar mai multe surse vorbesc despre un atac coordonat SUA-Israel.

Explozii în nordul Israelului, pe măsură ce Iran răspunde la loviturile de sâmbătă - Profimedia

Explozii au zguduit nordul Israelului sâmbătă, în timp ce țara încerca să intercepteze rachetele iraniene care se apropiau de Iran după lansarea unui atac la nivel național împreună cu SUA.

Exploziile au avut ecou imediat după ce armata israeliană a declarat că își va folosi sistemele de apărare aeriană pentru a intercepta atacurile iraniene.

Nu au existat informații imediate despre pagube sau victime în urma atacului în curs.

Articolul continuă după reclamă

Gărzile Revoluţionare au transmis un mesaj ameninţător. "Teheranul va începe curând o serie de atacuri fără precedent asupra Israelului şi Americii. Curând, portavioanele din zonă vor fi distruse de drone".

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰