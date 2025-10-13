Antena Meniu Search
Decizie excepțională a Olandei: A preluat controlul producătorului de cipuri Nexperia, deținut de China

Statul olandez a decis, în mod "excepțional", să preia controlul asupra companiei Nexperia, un producător important de cipuri, care este deținut de China. Motivul principal este teama că tehnologia avansată europeană ar putea fi transferată către Beijing, prin compania-mamă a Nexperia, Wingtech. În urma deciziei, președintele Wingtech a fost suspendat din consiliile de administrație ale Nexperia. 

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 10:59
Decizie excepțională a Olandei: A preluat controlul producătorului de cipuri Nexperia, deținut de China Angajați ai companiei Nexperia, care produce semiconductori, 25 august 2025, Hamburg - Profimedia

Guvernul Olandei a anunțat că preia controlul asupra companiei olandeze Nexperia, care produce cipuri pentru industria auto și de electronice. Motivul invocat este teama privind un posibil transfer de tehnologii cruciale către compania-mamă din China, Wingtech, relatează Financial Times. Concret, Nexperia este o companie din Olanda, însă este deținută de grupul chinez Wingtech.

Decizia a determinat o scădere de 10% a prețului acțiunilor Wingtech, luni, pe bursa din Shanghai. Wingtech a transmis oficial că a apelat la avocați și caută sprijinul guvernului chinez pentru a "proteja drepturile și interesele legitime ale companiei".

Ministerul olandez al Economiei a declarat că intervenția este "excepțională" și a fost justificată de "semnale acute privind deficiențe administrative și acțiuni grave" în cadrul companiei. Prin această măsură, statul olandez poate bloca sau anula deciziile de management considerate dăunătoare interesului național, însă activitatea de producție a companiei poate continua.

"Aceste semnale amenință continuitatea și protejarea cunoștințelor și capabilităților tehnologice esențiale pe teritoriul olandez și european. Pierderea acestor capabilități ar putea reprezenta un risc pentru securitatea economică a Olandei și Europei", se arată în comunicatul guvernului olandez.

Wingtech a precizat, într-un document oficial, că, din cauza ordinului guvernamental și a hotărârilor instanțelor, controlul său asupra Nexperia va fi restricționat temporar, ceea ce va afecta procesul decizional și eficiența operațională.

Redactia Observator
olanda china producator cipuri semiconductori
