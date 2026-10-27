Trei petroliere cu motorină rusească se îndreaptă spre SUA. Culmea ironiei: Sunt sancționate de UE şi SUA

Trei petroliere cu 140000 de tone de motorină rusească se îndreaptă în prezent spre SUA, anunţă Moscova. Culmea ironiei, două dintre ele sunt sancționate de UE şi SUA.

Trei petroliere cu carburant rusesc se îndreaptă în prezent către Statele Unite, a declarat marți vicepremierul rus Aleksandr Novak. O a patra navă urmează să plece miercuri, potrivit acestuia.

Motorina rusească traversează din nou Atlanticul

Financial Times scrie că cele trei nave sunt Agioi Fanendes, Talisman și Leruo. Transportă împreună aproximativ 140.000 de tone de motorină rusească și ar urma să ajungă în porturile americane în prima jumătate a lunii noiembrie.

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Talisman este sancționat atât de Statele Unite, cât și de Uniunea Europeană, în timp ce Leruo se află pe listele de sancțiuni ale UE, Regatului Unit și Canadei.

Amintim că Washingtonul a autorizat temporar anumite tranzacții cu motorină rusească, printr-o licență emisă de OFAC pe 9 octombrie. Asta nu înseamnă că navele au fost eliminate automat de pe listele de sancțiuni.

Cine descarcă "cadoul pentru Putin" riscă probleme legale

Un grup de parlamentari americani, republicani și democrați, printre care și senatorul Thom Tillis, au avertizat băncile și autoritățile portuare că firmele care descarcă "cadoul pentru Putin" riscă anchete și sancțiuni dacă încalcă legea.

Președintele Donald Trump a încheiat luna aceasta un acord cu Vladimir Putin pentru a permite exporturi de motorină rusească pe piața din SUA, dar și pe cea mondială.

Măsura a suscitat critici vehemente din partea Ucrainei și a aliaților săi. Trump a justificat acordul prin nevoia de a reduce prețurile carburanților pentru consumatorii americani.

Prețul mediu al motorinei în SUA a ajuns 6,34 dolari galonul, față de 3,66 dolari acum un an.

Presa americană a pus momentul pe seama alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie, în timp ce Reuters a scris că ar fi fost o concesie făcută lui Vladimir Putin pentru a-l convinge să se întoarcă la masa negocierilor de pace în Ucraina.

Experții în domeniu susțin că este puțin probabil ca volumele livrate de Rusia să ducă la ieftinirea motorinei.

Donald Trump susține că prețul carburanților a fost majorat de atacarea rafinăriilor rusești de către Ucraina, fără să îl lege de războiul din Iran

Analiștii arată însă că scumpirile au fost alimentate și de perturbarea transporturilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz.

Relaţiile dintre Kiev şi Washington s-au deteriorat de la încheierea acordului ruso-american privind exportul de motorină.