Un bărbat din UK recunoaşte că şi-a drogat şi violat soţia timp de 2 decenii. Alţi 12 indivizi, acuzaţi

Un bărbat din Marea Britanie a recunoscut luni că şi-a drogat şi violat în repetate rânduri soţia pe parcursul a mai bine de două decenii.

Soțul, al cărui nume nu poate fi făcut public pentru a proteja dreptul soției sale la anonimat, recunoscuse deja o parte dintre acuzații la Tribunalul Penal din Manchester, inclusiv acuzația de viol. Femeia a urmărit audierile din sala de judecată, alături de membri ai familiei sale, scrie BBC.

Bărbatul, în vârstă de peste 60 de ani, a devenit vizibil emoționat în timp ce a pledat vinovat la zeci de acuzații. Printre acestea se numără mai multe fapte de viol, agresiune prin penetrare și administrarea unei substanțe cu intenția de a comite o infracțiune. La un moment dat, judecătorul i-a cerut să se așeze în boxa acuzaților.

Alți 12 bărbați sunt acuzați de mai multe infracțiuni sexuale grave împotriva aceleiași femei și pledează nevinovat. Soțul, care locuiește în zona Stockport din Greater Manchester, va fi condamnat pentru faptele pe care le-a recunoscut la finalul procesului. Un al 13-lea bărbat a recunoscut anterior comiterea unor infracțiuni sexuale împotriva femeii.

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Procurorii afirmă că femeia a fost violată şi agresată sexual în mod repetat în propria locuinţă, în timp ce se afla în stare de inconştienţă, după ce fusese drogată de soţul ei. Procesul celorlalţi bărbaţi urmează să aibă loc la aceeaşi instanţă şi se preconizează că va dura câteva luni.

Cazul "Pelicot" din Marea Britanie

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de dosare penale din Marea Britanie legate de abuzul sexual sub influenţa drogurilor. Conştientizarea la nivel global a acestei infracţiuni a crescut în urma condamnării, foarte mediatizate, din Franţa a lui Dominique Pelicot, care şi-a drogat şi violat soţia, Gisele, timp de aproape un deceniu, împreună cu persoane necunoscute.

Într-un alt caz de săptămâna trecută, un bărbat din Londra a pledat vinovat că i-a încurajat pe alţi bărbaţi dintr-un grup de chat online să abuzeze sexual de partenerele lor aflate în stare de inconştienţă şi să facă schimb de imagini cu abuzurile respective.

Iar la sfârşitul acestei săptămâni, un alt bărbat urmează să fie condamnat în centrul Angliei, după ce, în luna iulie, a pledat vinovat pentru 32 de infracţiuni sexuale comise împotriva iubitei sale, în timp ce aceasta se afla, se presupune, sub influenţa drogurilor sau adormită.