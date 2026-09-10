Franțuzoaicele, avertizate de stat despre anticoncepționalele pe care le iau. Pilulele se vând și în România

Aproape 2 milioane de franțuzoaice care iau un anumit tip de pilule contraceptive sunt avertizate printr-un mesaj că acest tratament poate crește, într-o măsură foarte mică, riscul de a face o tumoră cerebrală. Autoritățile sanitare din Franța transmit că desogestrelul, un hormon folosit în aceste contraceptive, poate crește ușor riscul de meningiom, o tumoră care se dezvoltă la nivelul membranelor care înconjoară creierul.

"Riscul este scăzut, dar dovedit", explică reprezentanții Agenției franceze pentru siguranța medicamentelor (ANSM), care recomandă ca fiecare femeie să discute cu medicul despre beneficiile și eventualele riscuri ale contracepției pe care o folosește.

Ce au descoperit cercetătorii

Desogestrelul este un hormon folosit în principal pentru contracepție. În Franța, acesta se găsește în medicamente precum Cerazette, care se vinde și în România, Optimizette sau Antigone, fie singur, fie împreună cu un estrogen.

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Un studiu realizat de grupul Epi-Phare, ale cărui rezultate au fost publicate în decembrie 2024, a analizat legătura dintre anumite substanțe hormonale și apariția meningioamelor.

Potrivit studiului, femeile care iau desogestrel în doza de 75 de micrograme au un risc ușor crescut. Cercetătorii estimează că apare un caz suplimentar de meningiom la aproximativ 67.000 de femei tratate.

Riscul este mai mare în cazul femeilor de peste 45 de ani și al celor care au folosit în trecut un alt tip de progestativ. Contează și perioada în care medicamentul este administrat. Potrivit ANSM, riscul începe să devină semnificativ după aproximativ cinci ani de utilizare și se dublează după șapte ani.

Riscul rămâne foarte mic

Chiar dacă autoritățile au decis să transmită acest avertisment, probabilitatea ca o persoană care ia desogestrel să dezvolte un meningiom rămâne foarte mică. La momentul studiului, cercetătorii Epi-Phare estimau că aproximativ 15 cazuri de meningiom pe an puteau fi asociate cu expunerea la desogestrel în Franța, scrie Le Parisien.

"Este un risc scăzut, dar dovedit", spune Isabelle Yoldjian, director medical în cadrul ANSM, motiv pentru care autoritățile consideră necesară informarea femeilor care folosesc acest tip de contraceptiv. Dar, riscul dispare la aproximativ un an după oprirea tratamentului cu desogestrel.

Femeile nu trebuie să își oprească singure tratamentul

Autoritățile franceze subliniază că avertismentul nu înseamnă că femeile trebuie să renunțe imediat la pilulă. Oprirea bruscă a contraceptivului poate duce la o sarcină nedorită. În schimb, femeile care folosesc desogestrel sunt sfătuite să discute despre tratament cu medicul, ginecologul sau moașa la următorul consult de rutină și să evalueze împreună beneficiile și eventualele riscuri.

Medicii sunt, de asemenea, informați cu privire la acest risc pentru a putea identifica mai repede eventualele semne ale unui meningiom. Printre simptomele care pot ridica suspiciuni se numără durerile de cap persistente sau tulburările de vedere. În astfel de situații, medicul poate recomanda efectuarea unui RMN cerebral.