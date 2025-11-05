Democratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New York

Alegerile din New York s-au încheiat, iar toate proiecţiile publicaţiilor de peste Ocean îl dau câştigător pe socialistul Zohran Mamdani, un imigrant musulman din Partidul Democrat. Peste 2 milioane de oameni au mers la urne să îşi aleagă preferatul, marcând astfel o premieră a ultimelor 5 decenii. Mamdani a promis că va transforma cel mai bogat oraş din Statele Unite într-o metropolă mult mai accesibilă pentru oamenii de rând. Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale pentru New York, dacă democraţii vor ajunge la conducere.

Socialistul şi-a anunţat deja victoria printr-un videoclip postat pe reţelele sociale. Clipul este filmat în metrou, iar staţia la care acesta coboară nu este alta decât primăria. Barack Obama a fost printre primii politicieni care l-au felicitat pe Mamdani. "Mai avem încă multe de făcut, dar viitorul pare puţin mai luminos. Mai avem încă multe de făcut, dar viitorul pare puţin mai luminos", a scris fostul preşedinte pe X.

Scrutinul a adus şi o premieră. Fosta congresmenă Abigail Spanberger a devenit prima femeie guvernator din Virginia. "Am atins oficial două milioane de voturi, pentru prima dată din 1969". Comisia Electorală din New York a declarat online că a fost înregistrată cea mai mare prezenţă la vot din ultimii peste cincizeci de ani - două milioane de voturi. Lucru dovedit şi de imaginile surprinse la cozile de la urne.

Cine e Zohran Mamdani

Zohran Mamdani e imigrant musulman, are 34 de ani şi a ajuns în State din Uganda. A promis că localnicii vor merge gratuit cu autobuzele şi va înfiinţa magazine alimentare de stat, cu preţuri controlate. Plafonarea chiriilor şi 200.000 de locuinţe construite din bani publici sunt alte planuri de pe agenda lui.

"Să simtă lumina Primăriei atunci când ceasul bate miezul nopții pentru a marca prima zi a unei noi luni, iar chiria pe care trebuie să o plătească nu îi face să simtă un gol în stomac", a declarat Zohran Mamdani, candidat democrat la primăria oraşului New York.

Victoria lui Mamdani marchează o victorie pentru aripa progresistă a Partidului Democrat într-un moment în care democraţii naţionali sunt divizaţi cu privire la modul de a-l contracara pe preşedintele Donald Trump, el însuşi originar din New York, care l-a ridiculizat pe Mamdani ca fiind ”comunist” şi a sugerat că acesta ar ”prelua controlul” asupra oraşului dacă ar fi ales.

Este probabil ca acest lucru să aibă ecouri mult dincolo de New York City, ridicând atât profilul, cât şi platforma lui Mamdani, inclusiv propunerile sale de a îngheţa chiria pentru newyorkezii care locuiesc în apartamente cu chirie stabilizată, de a face autobuzele publice gratuite şi de a oferi îngrijire universală a copiilor prin creşterea impozitelor pentru cei bogaţi.

Victoria lui Mamdani încununează ascensiunea fulminantă a unui deputat cu trei mandate, care şi-a lansat candidatura la primărie acum un an, în anonimat, promiţând să facă unul dintre cele mai scumpe oraşe din ţară accesibil pentru clasa muncitoare. Mamdani va intra în istorie ca primul primar musulman al oraşului New York, primul sud-asiatic care ocupă această funcţie şi unul dintre cei mai tineri primari aleşi în epoca modernă.

Trump ameninţă că lasă New York fără fonduri

Planul socialistului pentru New York ar costa anual aproape 10 miliarde de dolari. Bani pe care vrea să îi recupereze prin taxarea averilor celor peste 120 de miliardari din New York şi creşterea impozitului pe profit.

Doland Trump a ameninţat că lasă metropola fără fonduri guvernamentale dacă Mamdani ajunge primar. "O să fie greu pentru mine, în calitate de preşedinte, să dau mulţi bani oraşului New York, deoarece, dacă ai un comunist care conduce New York, tot ce faci este să iroseşti banii pe care îi trimiţi acolo". Partidul lui Donald Trump nu a mai câştigat primăria New Yorkului de 13 ani.

