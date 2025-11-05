Surpriză de proporţii în Statele Unite: socialistul democrat Zohran Mamdani este noul primar al New York-ului şi primul primar musulman din istoria celui mai mare oraș american. Supranumit coşmarul lui Trump, el a câştigat după ce le-a promis cetăţenilor că vor avea transport în comun gratuit şi că li se vor plafona chiriile. În seara victoriei, noua vedetă a politicii americane a avut un mesaj dur pentru liderul american.

Zohran Mamdani a câştigat alegerile din New York cu peste 50 la sută din totalul de voturi exprimate. 2 milioane de oameni au mers la urne pentru a-şi alege favoritul. Socialistul democrat, de 34 de ani, a devenit primul primar musulman din istoria oraşului, după ce a câştigat voturile a peste 78% dintre tinerii cu vârste între 18 şi 29 de ani. "De când ne ştim, oamenii muncitori din New York au fost convinși de cei bogați și cu relații că puterea nu le aparține. În această seară, împotriva tuturor pronosticurilor, am reușit. Viitorul este în mâinile noastre. Prieteni, am răsturnat o dinastie politică!", a declarat Zohran Mamdani, primarul oraşului New York.

Campania sa a fost axată pe costurile tot mai ridicate din oraşul-emblemă al Statelor Unite

Mamdani s-a născut din părinţi de origine indiană, un academician şi o regizoare de film, în Uganda. Ei au emigrat în Statele Unite când Mamdani avea 7 ani, în căutarea unei vieţi mai bune. Pe scena de la sediul de campanie, Mamdani a venit împreuna că soţia sa americană cu origini siriene. Cei doi s-au cunoscut acum 4 ani, pe o aplicaţie de dating. Campania sa a fost axată pe costurile tot mai ridicate din oraşul-emblemă al Statelor Unite. Mamdani vrea ca autobuzele să fie gratuite, să plafoneze chiriile şi să construiască peste 200 de mii de case din bani publici. Sute de tineri au sărbătorit victoria sa pe străzile New York-ului.

Preşedintele american Donald Trumpl-a atacat constant pe Mamdani în timpul campaniei şi l-a ameninţat că-l deportează. Acum a găsit si explicaia pentru victoria lui. "Trebuie să avem o discuţie, după ce pleacă presa, despre ce a reprezentat seara de ieri (n.red. - seara alegerilor) şi ce trebuie să facem. Blocajul bugetar a fost un factor important negativ pentru republicani", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Noul primar a avut un mesaj în seara victoriei pentru liderul de la Casa Albă. "Donald Trump, știu că te uiți, așa că am patru cuvinte pentru tine: dă volumul mai tare", a declarat Zohran Mamdani, primarul oraşului New York. Partidul Republican al preşedintelui american trece printr-un adevărat test, după ce a pierdut atât primăria oraşului New York, cât şi posturile de guvernatori din New Jersey şi Virginia.

