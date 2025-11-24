Diferenţele dintre planul de pace european vs. planul de pace american, pentru Ucraina

Europa a prezentat propriul plan de pace pentru Ucraina. Aliaţii vor mai multe garanţii de securitate pentru Ucraina şi renunţarea la interdicţia de a adera la NATO, aşa cum prevedea planul Washingtonului. Kievul tot ar urma să sufere pierderi teritoriale, dar nu la nivelul la care îşi doreşte Moscova. Draftul a fost deja respins de Rusia, ca total neconstructiv. Vladimir Putin vrea să discute în continuare pe planul americanilor, despre care tot mai multe voci spun că ar fi fost elaborat în mare parte de Kremlin.

Noul plan de pace întocmit de Marea Britanie, Franţa şi Germania schimbă radical consecinţele pentru Ucraina.

"Ceea ce contează acum este să mergem mai departe ca parteneri, uniți de obiectivul nostru comun, să oprim acest război, să oprim uciderea oamenilor și să oprim acest război de agresiune împotriva Ucrainei.", a declarat Antonio Costa, președintele Consiliului European.

Faţă de americani, europenii vor ca negocierile să înceapă de la actuala linie a frontului. În varianta administraţiei Trump, Ucraina ar fi trebuit să cedeze Moscovei cei 114 mii de kilometri pătraţi deja ocupaţi plus încă 5 mii de kilometri din regiunea Doneţk, încă necucerită de trupele ruse.

Planul propus de Europa: Negocierile teritoriale încep de la linia frontului existentă. Ucraina nu-şi va putea recupera teritoriile prin război.

Planul propus de SUA: Ucraina cedează Rusiei Crimeea, Luhansk şi Doneţk. Liniile frontului, îngheţate în Herson şi Zaporojie.

"Putin vrea recunoaşterea internaţională a ceea ce a furat, pentru a încălca principiul integrităţii teritoriale şi suveranitatea. El vrea asta nu doar de la Ucraina, ci de la întreaga lume. Este foarte periculos.", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

"Linia roşie, în acest moment, este integritatea teritorială a Ucrainei şi, inclusiv, dreptul acestei ţări de a exista. Asta nu e de negociat. Eu susţin poziţia Ucrainei la aceste negocieri.", a adăugat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Am subliniat că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele discuții de pace trebuie să ia în considerare acest aspect. , a scris Nicuşor Dan într-o postare pe X.

Statele Unite și liderii europeni au prezentat la Geneva două planuri diferite privind securitatea continentului și viitorul Ucrainei. Documentul european propune o armată combinată de aproximativ 800.000 de militari în timp de pace și permite aderarea Ucrainei la NATO, cu acordul statelor membre.

Planul american este mai restrâns: 600.000 de militari, același număr pentru pace și război, iar Ucraina nu ar putea intra în NATO.

Draftul a fost discutat la Geneva, în cadrul întâlnirilor dintre delegația americană și oficiali europeni.

"Ca orice acord final va trebui să fie aprobat de preşedinţi, dar există câteva aspecte asupra cărora trebuie să continuăm să lucrăm. Acesta continuă să fie un proces în desfășurare, nu vreau să declar victorie sau finalitate aici. Mai este ceva de lucru.", a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

Donald Trump a reacţionat pe reţeaua sa socială.

"Este oare posibil să se facă progrese mari în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun. Dumnezeu să binecuvânteze America!", a scris Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Kremlinul nu a primit documentul, dar spune deja că nu e de acord cu acesta, şi vrea discuţii pe baza celui anunţat de SUA.

"Nu, încă nu. Încă nu. Aș dori să reamintesc că președintele Putin a declarat că rămânem deschiși la astfel de negocieri.", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Luptele continuă, chiar dacă liderii vorbesc de pace. La Harkov, 4 oameni au murit şi 13 au fost răniţi, după ce 8 clădiri rezidenţiale au fost lovite de armata rusă.

