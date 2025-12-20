Zelenski, mesaj pentru Putin: Nu Kremlinul decide când au loc alegerile în Ucraina
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că decizia privind organizarea alegerilor în Ucraina nu îi aparține liderului rus Vladimir Putin. Reacția vine după ce președintele rus a sugerat cu o zi înainte că Rusia ar putea suspenda atacurile aeriene în interiorul Ucrainei în ziua alegerilor, potrivit AFP și Reuters, informează Agerpres.
"Nu îi revine lui (Vladimir) Putin să decidă când şi în ce format vor avea loc alegerile în Ucraina", a declarat Zelenski, excluzând orice posibilitate de organizare a acestora în teritorii ocupate în prezent de forţele ruse.
El a mai spus că SUA au propus o întâlnire cu negociatorii ucraineni şi ruşi la Miami, pentru a discuta planul pentru Ucraina.
Washingtonul a "propus un format, din câte ştiu eu, Ucraina, Statele Unite, Rusia", a indicat Zelenski, adăugând că ar putea fi prezenţi reprezentanţi europeni şi că "ar avea sens să avem o astfel de întâlnire comună (...) odată ce vom vedea potenţialele rezultate ale întâlnirilor care au avut deja loc".
