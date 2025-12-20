Antena Meniu Search
Zelenski, mesaj pentru Putin: Nu Kremlinul decide când au loc alegerile în Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că decizia privind organizarea alegerilor în Ucraina nu îi aparține liderului rus Vladimir Putin. Reacția vine după ce președintele rus a sugerat cu o zi înainte că Rusia ar putea suspenda atacurile aeriene în interiorul Ucrainei în ziua alegerilor, potrivit AFP și Reuters, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 16:39
"Nu îi revine lui (Vladimir) Putin să decidă când şi în ce format vor avea loc alegerile în Ucraina", a declarat Zelenski, excluzând orice posibilitate de organizare a acestora în teritorii ocupate în prezent de forţele ruse.

El a mai spus că SUA au propus o întâlnire cu negociatorii ucraineni şi ruşi la Miami, pentru a discuta planul pentru Ucraina.

Washingtonul a "propus un format, din câte ştiu eu, Ucraina, Statele Unite, Rusia", a indicat Zelenski, adăugând că ar putea fi prezenţi reprezentanţi europeni şi că "ar avea sens să avem o astfel de întâlnire comună (...) odată ce vom vedea potenţialele rezultate ale întâlnirilor care au avut deja loc".

