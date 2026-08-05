Directorul general al companiei ruse Uraldronzavod, producătoare de drone kamikaze folosite de armata rusă, a fost grav rănit într-o explozie care i-a distrus mașina în apropiere de Ekaterinburg. Potrivit autorităților ruse, Vladimir Tkaciuk este în stare critică, iar șoferul său a murit pe loc. Anchetatorii tratează cazul ca un atentat cu bombă.

Directorul unei companii ruse care produce drone kamikaze, în stare critică după un atentat cu bombă - X / Status-6

Vladimir Tkaciuk, directorul general al companiei ruse Uraldronzavod, specializată în producţia de drone kamikaze de tip FPV Upir, se află în stare critică după ce a fost miercuri victima unui atentat cu bombă, potrivit unor surse poliţieneşti, citate de EFE, scrie Agerpres.

"Vladimir Tkaciuk a fost rănit în urma exploziei maşinii sale. El se află la terapie intensivă în stare gravă; medicii luptă pentru viaţa lui", a declarat o sursă poliţienească pentru agenţia rusă de ştiri TASS.

Potrivit canalului Telegram Mash, directorul general al companiei Uraldronzavod a fost rănit când o bombă amplasată sub Mercedesul său a explodat în localitatea Bolşoi Istok, lângă Ekaterinburg, capitala districtului federal Ural.

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Şoferul lui Tkaciuk a murit pe loc din cauza rănilor suferite.

Tkaciuk administra şi un canal de Telegram numit "Poviornutie na voine" (Obsedat de război), care oferea informaţii despre progresul campaniei militare ruse din Ucraina.

Sâmbăta trecută, un atac cu bombă, care ar fi vizat un ofiţer militar rus de rang înalt, într-un restaurant din centrul Moscovei, a ucis cinci persoane.