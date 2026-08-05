Un nou val de atacuri rusești asupra Kievului a provocat cel puţin 17 morţi şi 44 de răniţi. Volodimir Zelenski acuză întârzierile în livrarea sistemelor de apărare antirachetă de către aliați. Președintele ucrainean susține că interceptoarele suplimentare ar fi putut salva vieți, în timp ce Moscova afirmă că a vizat obiective logistice și centre de aprovizionare militară.

17 morţi după ultimul atac asupra Kievului. Zelenski acuză aliaţii că întârzie livrarea de interceptoare - Profimedia

Într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri asupra Kievului din acest an, desfășurat după miezul nopții de miercuri, au fost lovite clădiri rezidențiale, o gară și depozite. Cel puțin 44 de persoane au fost rănite, a anunțat Zelenski, potrivit BBC.

Ucraina, care a cerut constant aliaților săi mai multe interceptoare de rachete Patriot fabricate în SUA pentru a se apăra împotriva rachetelor balistice rusești, nu a raportat interceptarea vreunei rachete în timpul atacului nocturn.

Zelenski a adăugat că întârzierile în primirea sistemelor antirachetă de la partenerii internaționali duc la "pierderi îngrozitoare de vieți omenești și distrugeri".

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Rusia susține că a lovit obiective militare

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a lovit centre logistice și de aprovizionare din Kiev și regiunea din jurul capitalei.

"Aceste centre erau implicate în depozitarea și livrarea diferitelor arme și echipamente militare, precum și în producția și distribuția de vehicule aeriene fără pilot", a transmis ministerul rus.

Moscova a mai susținut că a lovit trei nave de marfă "care transportau arme și echipamente militare" în apropierea portului Odesa de la Marea Neagră.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că există temeri că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături.

Serviciile de urgență ucrainene au anunțat că în orașul Kiev o persoană a murit și cel puțin 16 au fost rănite, în timp ce în regiunea Kiev bilanțul a ajuns la alte 16 persoane decedate.

Forțele aeriene ucrainene au transmis pe Telegram că Rusia a lansat în timpul atacului asupra capitalei 24 de rachete balistice și patru rachete antinavă.

De asemenea, Rusia ar fi lansat 115 drone, iar sistemele de apărare antiaeriană ucrainene ar fi interceptat 98 dintre acestea.

Atacurile asupra Kievului se intensifică

Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului în ultimele săptămâni, în timp ce Ucraina și-a amplificat la rândul său atacurile asupra infrastructurii civile ruse, inclusiv asupra instalațiilor energetice.

Guvernatorul regiunii ruse Tula, Dmitri Miliaev, a declarat miercuri că o dronă s-a prăbușit peste un depozit al gigantului de comerț online Wildberries din regiune, provocând un incendiu.

El a precizat pe Telegram că o persoană a fost rănită și că nu au fost raportate decese. Compania a anunțat că echipele de intervenție acționează la fața locului, iar depozitul a fost evacuat preventiv.

Ucraina a vizat în repetate rânduri depozite, inclusiv centre logistice operate de Wildberries. În cel mai recent atac asupra unor depozite din regiunea Moscovei, produs marți dimineață, cinci persoane au murit și alte 10 au fost rănite.

Cu o zi înainte, oficialii ruși au anunțat că șapte persoane au fost ucise și 58 rănite după ce o dronă a lovit o plajă aglomerată din regiunea Krasnodar.

Între timp, Ucraina a reacționat cu indignare la apariția unei înregistrări video în care un bărbat este urmărit de o dronă în regiunea Herson, calificând incidentul drept o "vânătoare" și un "safari" împotriva civililor.

Ambele tabere au negat că ar viza în mod deliberat civili.