Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunţă că Ucraina şi Republica Moldova îşi coordonează paşii pentru aderarea la Uniunea Europeană, cu obiectivul deschiderii simultane a primelor capitole de negociere. Declaraţia a fost făcută după o discuţie cu preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a vizat şi cooperarea regională în domenii-cheie precum securitatea, energia şi comerţul.

Discuţii Ucraina-Republica Moldova despre aderarea la UE şi cooperarea regională. Mesajul lui Zelenski - Getty Images

Ucraina și Republica Moldova își aliniază pașii în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o discuție purtată cu președinta Maia Sandu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acestuia, cele două state urmăresc deschiderea în paralel a primelor capitole de negociere cu UE.

Zelenski a precizat că discuțiile au vizat și consolidarea cooperării bilaterale, în special în domeniile comerțului, energiei și securității.

Totodată, a fost abordată întărirea colaborării trilaterale dintre Ucraina, Republica Moldova și România.

Liderul de la Kiev a mulțumit Republicii Moldova pentru sprijinul constant acordat Ucrainei în contextul invaziei declanșate de Rusia, subliniind importanța cooperării regionale într-un moment de securitate fragilă în Europa de Est: "Mulţumesc Republicii Moldova pentru sprijinul său constant acordat Ucrainei în timpul invaziei pe scară largă declanşate de Rusia".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰