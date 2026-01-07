Discuţii Ucraina-Republica Moldova despre aderarea la UE şi cooperarea regională. Mesajul lui Zelenski
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunţă că Ucraina şi Republica Moldova îşi coordonează paşii pentru aderarea la Uniunea Europeană, cu obiectivul deschiderii simultane a primelor capitole de negociere. Declaraţia a fost făcută după o discuţie cu preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a vizat şi cooperarea regională în domenii-cheie precum securitatea, energia şi comerţul.
Ucraina și Republica Moldova își aliniază pașii în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o discuție purtată cu președinta Maia Sandu.
Potrivit acestuia, cele două state urmăresc deschiderea în paralel a primelor capitole de negociere cu UE.
Zelenski a precizat că discuțiile au vizat și consolidarea cooperării bilaterale, în special în domeniile comerțului, energiei și securității.
Totodată, a fost abordată întărirea colaborării trilaterale dintre Ucraina, Republica Moldova și România.
Liderul de la Kiev a mulțumit Republicii Moldova pentru sprijinul constant acordat Ucrainei în contextul invaziei declanșate de Rusia, subliniind importanța cooperării regionale într-un moment de securitate fragilă în Europa de Est: "Mulţumesc Republicii Moldova pentru sprijinul său constant acordat Ucrainei în timpul invaziei pe scară largă declanşate de Rusia".
