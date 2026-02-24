Antena Meniu Search
Președinta UE, Ursula von der Leyen, a răspuns un "da foarte clar" pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Într-o conferință de presă, Volodimir Zelenski a mulțumit UE pentru sprijinul acordat și a spus că speră ca Ucraina să se poată alătura uniunii până în 2027.

Ursula von der Leyen a declarat că Ucraina este "pe calea bună pentru a deveni membră UE".

"Întrebarea dumneavoastră, dacă există o modalitate ca Ucraina să devină membră a Uniunii Europene, este un -da- foarte clar. Desigur. Și Ucraina este pe cale bună pentru a deveni membră a UE", a declarat Ursula von der Leyen, conform Sky News.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acceptat invitaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a vizita Kievul, cu ocazia aniversării declanşării invaziei a Ucrainei de către Rusia.

Ucraina intră începând de astăzi, 24 februarie, în al cincilea an de război. Dacă SUA vorbeşte despre o eventuală pace, Kievul prezintă un plan de război prin care să înfrângă Rusia pe câmpul de luptă, nu la masa negocierilor.

