Discuțiile dintre ruşi şi ucraineni s-au încheiat sec după doar 2 ore. "Riscă să pună Kievul într-o capcană"

A doua zi de negocieri de la Geneva privind războiul din Ucraina s-a încheiat brusc, după doar două ore, semn că nu s-au înregistrat progrese semnificative. Rușii și ucrainenii au discutat chestiuni teritoriale, dar negocierile s-au blocat. Analiștii spun că ordinea în care sunt rezolvate garanţiile de securitate şi concesiile teritoriale poate decide cine are avantajul final în negocieri.

Delegațiile ucraineană şi cea rusă au încheiat miercuri o nouă rundă de negocieri mediate de Statele Unite la Hotelul Intercontinental din Geneva. A doua zi de discuții s-a încheiat brusc, după doar două ore, ceea ce trădează lipsa unor progrese concrete și arată, dacă mai era nevoie, că un acord pentru încheierea războiului rămâne greu de obținut, relatează The New York Times.

Negocierile de la Geneva s-au încheiat rapid, fără progrese reale

Șeful delegației ruse a făcut o declarație extrem de scurtă, oferind puține detalii, în afară de a confirma că discuțiile vor continua: "După cum știți, discuțiile au durat două zile, cu sesiuni lungi ieri, în diferite formate, și încă două ore astăzi. Au fost dure, dar constructive. Va avea loc o nouă întâlnire în curând. Atât avem de spus. Mulțumesc", a declarat negociatorul-șef al rușilor, Vladimir Medinski, un apropiat al lui Vladimir Putin, care i-a exasperat pe ucraineni cu discursurile sale istorice revizioniste şi poziţiile sale politice.

De partea cealaltă, Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate al țării, a făcut declaraţii vagi şi a încercat să ofere o notă pozitiv, vorbind despre "progrese" și despre aspecte care "au fost clarificate". Şi Volodimir Zelenski a anunțat un oarecare progres pe "componenta militară" a negocierilor: "Grupul nostru de negociere m-a informat cu privire la cele două zile de discuții. În ceea ce privește substanța lor, știți că există două direcții - militară și politică. Aici vreau să spun că toate cele trei părți, pe direcția militară, au fost constructive, din punctul meu de vedere, potrivit informării pe care tocmai am primit-o".

Blocaj pe componenta politică

Însă la negocierile politice, potrivit președintelui de la Kiev, nu s-a înregistrat același progres. "În ceea ce privește componenta politică - toate chestiunile sensibile despre care știți - deocamdată pozițiile sunt diferite, deoarece negocierile nu au fost ușoare", a spus Zelenski.

El a menționat că, deși cele două părți au ajuns în esență la un acord asupra unor chestiuni tehnice, precum monitorizarea unui armistițiu, sunt încă departe în ceea ce priveşte soarta teritoriilor din estul Ucrainei aflate sub control ucrainean şi pe care Rusia le dorește pentru a accepta încheierea războiului. Discuţiile grupului politic de la Geneva s-au "blocat" încă de marţi din cauza pozițiilor prezentate de Medinski, relatează Axios, citând surse apropiate negocierilor.

De partea cealaltă, presa de stat rusă RIA Novosti a relatat aseară târziu că prima zi de la Geneva a fost "foarte tensionată". Întâlnirea cu ușile închise a durat aproximativ 4,5 ore și a implicat atât discuții bilaterale, cât și trilaterale. Delegații au vorbit atât în engleză, cât și în rusă, iar discuțiile au acoperit trei zone: una militară, una politică și una umanitară. Potrivit rușilor, Kievul a adus în discuție propunerea unui armistițiu energetic extins.

Din partea americanilor au participat Steve Witkoff și Jared Kushner, iar echipa de negociatori a Ucrainei a fost condusă de Kirilo Budanov, noul șef al administrației prezidențiale. O delegație britanică, condusă de Jonathan Powell, a sosit separat la hotel pentru a fi informată cu privire la rezultat.

Oficiali din Germania, Marea Britanie și Franța, la Geneva

Potrivt Kyiv Independent, la Geneva s-au aflat oficiali din Germania, Marea Britanie și Franța pentru a monitoriza negocierile şi care urmau să aibă întâlniri separate cu oficialii ucraineni, și posibil cu reprezentanți ai SUA, după încheierea discuțiilor.

Tonul declarațiilor contrastează puternic cu cel al celor două runde anterioare de negocieri trilaterale, desfășurate la Abu Dhabi, pe care negociatorii le-au descris drept constructive și productive. Acele discuții s-au concentrat pe aspecte tehnice, precum mecanismele de monitorizare a armistițiului și schimburile de prizonieri de război, chestiuni considerate mai ușor de convenit, potrivit analiștilor. În schimb, negocierile din această săptămână s-au axat pe problemele teritoriale, principalul obstacol în calea unui acord de pace.

Revenirea lui Medinski, semnal că Moscova nu este pregătită pentru compromis

Revenirea lui Medinski la conducerea echipei ruse de negociere la Geneva, după ce a lipsit la Abu Dhabi, a fost interpretată de Kiev ca un semn că Moscova nu este pregătită pentru compromis. "Putem afirma că Rusia încearcă să tergiverseze negocierile care ar fi putut deja să ajungă în etapa finală", a declarat Zelenski după prima zi de discuții.

Zelenski a indicat o deschidere față de un compromis privind teritoriul, sugerând crearea unei zone demilitarizate în Donețk, în care atât trupele ucrainene, cât și cele ruse să se retragă de pe porțiuni egale de teritoriu. El a subliniat însă că orice compromis teritorial va fi posibil doar după ce Ucraina va obține garanții ferme de securitate din partea aliaților occidentali, în special din partea Statelor Unite.

Problema teritoriului și cea a garanțiilor de securitate, cheia negocierilor

Analiștii spun că problema teritoriului și cea a garanțiilor de securitate sunt strâns legate între ele. Ordinea în care vor fi rezolvate ar putea determina care dintre părți va avea avantajul la masa negocierilor. "Ordinea este extrem de importantă. Statele Unite vor ca Ucraina să facă mai întâi concesii teritoriale, iar abia apoi Washingtonul să ofere Kievului garanții de securitate. Acest lucru riscă să pună Kievul într-o capcană. Rusia ar folosi pauza pentru a lansa un nou atac. Dar dacă ai mai întâi garanții de securitate acest lucru le oferă ucrainenilor putere de negociere la masa discuțiilor și îi asigură Kievului protecție internațională pentru a descuraja o nouă invazie", a explicat pentru NYT Harry Nedelcu, analist la Rasmussen Global.

În acest caz, Kievul ar putea negocia dintr-o poziție de forţă, cu certitudinea că securitatea sa postbelică este protejată. Mai mult, nişte garanții solide i-ar putea chiar convinge pe ucraineni să accepte concesii teritoriale, idee care începe să câștige teren în rândul populaţiei, potrivit NYT.

Deşi Zelenski a spus încă din ianuarie că Ucraina și SUA au ajuns la un acord privind garanțiile de securitate după război, diplomații europeni sunt sceptici și nu cred că aceste garanții sunt încă bătute în cuie. Acest lucru a ridicat temeri că discuțiile din Elveția, axate pe teritoriu în timp ce angajamentele de securitate nu sunt clare, ar putea fi premature. Rămâne neclar în ce direcție vor evolua negocierile după discuțiile din această săptămână.

