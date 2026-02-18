Zelenski acuză presiuni ale SUA: "Oamenii nu vor ierta niciodată asta. Niciodată"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că președintele american Donald Trump exercită presiuni excesive asupra sa în încercarea de a obține o rezoluție la războiul de aproape patru ani dintre Kiev și Moscova.

Într-un interviu acordat Axios, Zelenski a mai spus că orice plan care impune Ucrainei să renunțe la teritorii pe care Rusia nu le-a cucerit în regiunea Donbas de est va fi respins de ucraineni dacă va fi supus unui referendum.

Axios l-a citat pe Zelenski spunând că "nu este corect" că Trump a continuat să transmită Ucrainei, nu Rusiei, să facă concesii în termenii de negociere pentru un plan de pace.

"Sper că este vorba doar de tactica lui și nu de decizia", l-a citat pe Zelenski, citat de Axios, în interviul realizat telefonic în timp ce negociatorii ruși, ucraineni și americani purtau discuții la Geneva.

Trump a sugerat de două ori în ultimele zile că depinde de Ucraina și de Zelenski să ia măsuri pentru a se asigura că discuțiile vor avea succes. "Ucraina ar trebui să vină repede la masa negocierilor. Asta e tot ce vă spun", a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One luni.

Zelenski a sugerat că ar putea fi mai ușor să se pună presiune pe Ucraina decât pe Rusia.

El i-a mulțumit din nou lui Trump pentru eforturile sale de pace și a spus că discuţiile sale cu principalii negociatori americani, trimisul Steve Witkoff și ginerele președintelui, Jared Kushner, nu au implicat același tip de presiune.

"Ne respectăm reciproc". El a adăugat că "nu este genul de persoană" care să cedeze ușor sub presiune.

Zelenski a spus că acceptarea cererii Rusiei de a prelua întreaga regiune Donbas - care deține acum aproximativ 88% din aceasta - ar fi inacceptabilă pentru alegătorii ucraineni dacă li s-ar cere să o ia în considerare într-un referendum.

"Din punct de vedere emoțional, oamenii nu vor ierta niciodată asta. Niciodată. Nu mă vor ierta... pe mine, nu vor ierta (Statele Unite)", a spus Zelenski, adăugând că ucrainenii "nu pot înțelege de ce" li s-ar cere să renunțe la terenuri suplimentare.

"Acesta face parte din țara noastră, toți acești cetățeni, steagul, pământul." El a cerut din nou ca pozițiile să fie înghețate pe frontul actual al conflictului.

"Cred că dacă vom include în document... că rămânem acolo unde rămânem pe linia de contact, cred că oamenii vor susține acest lucru (într-un) referendum", l-a citat Axios.

