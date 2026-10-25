Vrei să te muţi în Italia şi să începi o viaţă nouă? Acest lucru nu mai pare doar un simplu vis. Un sat medieval din Italia încearcă să atragă noi locuitori printr-un program care oferă sprijin financiar de până la 44.000 de euro, dar și locuințe cu chirii foarte mici. Inițiativa este destinată în special tinerilor și familiilor care vor să se stabilească permanent în localitate și să deschidă o afacere.

Santo Stefano di Sessanio, un sat pitoresc situat la aproximativ 1.300 de metri altitudine, în regiunea muntoasă Abruzzo, a lansat un program prin care încearcă să combată depopularea. Autoritățile locale vor să atragă noi rezidenți prin locuințe gratuite sau la prețuri foarte mici, ajutoare financiare directe și fonduri pentru dezvoltarea unor afaceri, potrivit publicației Meglepetes.

În prezent, în această localitate istorică trăiesc permanent aproximativ 115 persoane, majoritatea pensionari. Scopul inițiativei este întinerirea populației și salvarea satului de la dispariție.

Programul se adresează exclusiv persoanelor care doresc să locuiască acolo pe termen lung sau permanent, nu celor care caută o locuință de vacanță.

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Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi cei 44.000 de euro

Pachetul de sprijin financiar destinat noilor locuitori poate ajunge la 44.000 de euro și include trei tipuri de beneficii.

Persoanele acceptate în program pot primi până la 8.000 de euro pe an, în primii trei ani de rezidență. În plus, autoritățile oferă un ajutor nerambursabil de până la 20.000 de euro pentru înființarea unei afaceri.

Un alt avantaj este posibilitatea de a închiria un apartament confortabil la un preț simbolic, mult mai mic decât cel practicat în mod obișnuit.

Sprijinul financiar este menit să încurajeze nu doar mutarea în localitate, ci și dezvoltarea economiei locale.

Cine poate beneficia de programul din Italia

Programul se adresează tinerilor și familiilor cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani. Pot participa atât cetățenii italieni și cei din alte state membre ale Uniunii Europene, cât și persoanele din țări din afara UE care dețin deja un permis de ședere valabil în Italia.

Condiția obligatorie este ca beneficiarii să își stabilească efectiv domiciliul în localitate și să desfășoare activități economice.

Printre domeniile în care autoritățile își doresc să atragă investiții se numără industria hotelieră, restaurantele, organizarea de excursii, meșteșugurile tradiționale și serviciile necesare locuitorilor.

Prin această inițiativă, administrația locală speră să creeze noi locuri de muncă, să revitalizeze economia și să asigure viitorul comunității.

Un proiect asemănător există și într-un sat din sud-vestul Elveției, unde autoritățile au decis să ofere aproximativ 21.400 de euro fiecărui adult care îndeplinește condițiile pentru a se muta în localitate.