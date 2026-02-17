Doi morţi, după ce un bărbat a deschis focul într-un patinoar din SUA. Atacatorul şi-ar fi ucis soţia

Nou atac armat zguduie Statele Unite. Două persoane au murit și alte trei se luptă să trăiască, după ce un individ a deschis focul într-un patinoar din Rhode Island. Scenele terifiante s-au petrecut sub privirile îngrozite ale sutelor de elevi şi părinţi prezenţi la un meci de hockey. Atacatorul s-a sinucis.

Momentul terifiant al atacului a fost surprins de martori. Cel puţin 12 focuri de armă se aud din zona tribunelor. Jucătorii, mulţi dintre ei copii, sunt suprinşi de ploaia de gloanţe pe gheaţă. Fug disperaţi să-şi salveze vieţile spre vestiare. Disperaţi, părinţii încercă să-şi protejeze copiii de furia atacatorului cu propriile trupuri.

"Ne-am lipit de ușă și am încercat, am încercat să rămânem în siguranță, dar a fost foarte înfricoșător, aveam emoţii puternice. A fost foarte înfricoşător pentru că au fost multe focuri de armă", au declarat martorii.

Două persoane au murit în timpul atacului, iar alte trei au fost transportate la spital. Un copil a murit în braţele medicilor. Iar atacatorul s-a sinucis. "Se pare că fost un eveniment ţintit, ar putea fi vorba despre o ceartă în familie. Încercăm să punem cap la cap ce s-a întâmplat", a declarat şefa poliţiei din Pawtucket.

Articolul continuă după reclamă

Comunitatea este încă în stare de şoc, după ce în luna decembrie 2025 un alt atac armat a avut loc la Universitatea Brown tot în Rhode Island. Atunci doi studenţi au fost ucişi şi nouă au fost răniţi. În presa locală se vorbeşte că atacatorul ar fi fost un tată furios, care a venit la meciul de hochei în timp ce unul din copii săi era pe gheaţă. A fost momentul în care şi-a ucis soţia care se afla în tribune şi rănit copiii.

Ancheta continuă pentru a stabili exact, dacă toate victimele sunt doar membrii ai familiei atacatorului şi cum a reușit acesta să intre cu arme de foc.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰