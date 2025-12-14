Masacru la o universitate de prestigiu din Statele Unite. Cel puţin doi sudenţi au murit şi alţi opt au fost răniţi în urma unui atac armat sângeros, dezlănţuit chiar în timp ce tinerii susţineau examenele finale. Autorul masacrului este în continuare de negăsit. Studenţii au descris, înfricoşaţi, momentele de groază prin care au trecut.

Teroarea s-a dezlănţuit în jurul orei locale patru după amiaza, chiar în timp ce studenţii universităţii Brown din Rhode Island susţineau examenele finale. Ţinta atacatorului a fost o clădire de şapte etaje, cu săli de clasă şi laboratoare de inginerie şi fizică. Două persoane nu au mai avut nicio şansă în faţa gloanţelor şi au murit pe loc. Alte opt au fost grav rănite şi sunt în stare critică la spital.

"Acestea sunt singurele victime pe care le cunoaştem în acest moment, dar, aşa cum am menţionat, şi este important să reamintim oamenilor, aceste cifre se pot schimba. Dacă locuiţi în campusul Universităţii Brown sau în apropierea acestuia, vă încurajăm să rămâneţi acasă şi să nu ieşiţi", a anunţat Brett Smiley, primarul oraşului Providence.

Studenţii au trăit clipe de coşmar.

"Lucram în laborator. Mai erau trei studenţi cu mine. Am decis să stingem luminile, să închidem toate uşile şi să ne ascundem sub birouri. În jur de două ore", a povestit un student.

Imediat după atac, suspectul s-a făcut nevăzut. Este în continuare căutat de poliţişti.

"Ofiţerii noştri au intervenit şi, aşa cum sunt instruiţi, au intrat imediat în clădire şi au început să caute suspectul. Singura informaţie pe care o avem este că suspectul este un bărbat îmbrăcat în negru. Nu se ştie cum a intrat în clădire", a declarat Timothy O'Hara, şeful adjunct al poliţiei din Providence.

Imediat după masacru a venit şi o reacţie din partea preşedintelui Donald Trump.

"Dumnezeu să binecuvânteze victimele şi familiile lor!", a transmis liderul american pe reţelele sale sociale.

