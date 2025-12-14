A fost seara protestelor în Ungaria. Zeci de mii de persoane au protestat la Budapesta în cadrul unei manifestaţii convocate de liderul opoziţiei. Principalul lider contestat în stradă a fost Viktor Orban. Oamenii i-au cerut demisia premierului, pe care îl acuză că nu a luat măsuri în urma scandalului provocat de abuzurile comise într-un centru de detenţie pentru minori delincvenţi.

Protestatarii au străbătut străzile Budapestei în spatele unui banner pe care scria "Protejați copiii!", purtând jucării de pluș și torțe, în semn de solidaritate cu victimele abuzurilor fizice dintr-un caz care datează de mai mulți ani. Parchetul a anunțat că, până în prezent, șapte persoane au fost reținute la centrul de detenție pentru minori din Budapesta, aflat în subordinea statului.

Viktor Orbán a condamnat abuzurile într-un interviu acordat publicației Mandiner, catalogându-le drept inacceptabile și criminale.

"Ies la iveală zilnic lucruri tot mai revoltătoare, pe care nu credeam că sunt posibile în această țară", a declarat Judit Vörös, una dintre protestatarele care au mărșăluit către birourile lui Orbán de pe Dealul Castelului din Budapesta.

La începutul acestei săptămâni, guvernul a plasat cele cinci instituții de corecție pentru minori din Ungaria sub supraveghere directă a poliției, în timp ce procurorii investighează cazul. Aceștia îl anchetează de luni de zile pe fostul director al centrului, suspectat de conducerea unei rețele de prostituție, spălare de bani și trafic de persoane.

Un videoclip publicat în această săptămână de activistul din opoziție și fostul parlamentar Péter Juhász a determinat demisia directorului interimar al centrului. De asemenea, procurorii continuă ancheta în cazul fostului director al instituției, bănuit de aceleași infracțiuni grave.

