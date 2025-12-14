Antena Meniu Search
Ucraina pregăteşte sancţiuni mai dure pentru localurile care difuzează muzică rusească

Autoritățile ucrainene pregătesc sancțiuni mult mai dure pentru localurile care difuzează muzică rusească, cu amenzi ce ar putea depăși 50.000 de hrivne (aproximativ 1.200 de euro). Măsura vizează restaurante, pub-uri și alte unități de alimentație publică și are ca scop descurajarea încălcării interdicției privind muzica artiștilor ruși sau a celor care susțin agresiunea Rusiei.

la 14.12.2025 , 12:55
Anunțul a fost făcut sâmbătă de Oleksandr Sanchenko, șeful subcomisiei pentru industria muzicală din cadrul Parlamentului ucrainean. Sanchenko, care este totodată șeful Asociației Ucrainene a Evenimentelor Muzicale, a declarat că actualele sancțiuni sunt simbolice și nu îi împiedică pe proprietarii de localuri să ignore interdicția, potrivit Mediafax.

"Chiar dacă vine poliția, amenda este de 170 de hrivne. Pentru localurile mari aceasta e ca și nimic. Pot plăti 170 de hrivne în fiecare oră și să continue", a explicat el pentru Interfax-Ukraine.

Potrivit oficialului, parlamentarii lucrează în prezent la soluționarea unor "nuanțe birocratice". O decizie în acest sensurmează să fie adoptată anul viitor.

Sanchenko a subliniat necesitatea stabilirii unei proceduri clare de control și aplicare a sancțiunilor. El spune că amenzile trebuie să fie suficient de mari pentru a avea un efect real de descurajare.

"Amenda ar trebui să fie de peste 50.000 de hrivne, astfel încât localurile să se teamă cu adevărat să facă acest lucru", a adăugat Oleksandr Sanchenko. Suma reprezintă aproximativ 1.200 de euro.

Inițiativa este susținută și de instituția responsabilă de protecția limbii de stat. În august 2023, fostul comisar pentru protecția limbii ucrainene, Taras Kremin, și-a exprimat sprijinul pentru înăsprirea sancțiunilor. Acestea au în vedere strict utilizarea conținutului muzical rusesc care este interzis în Ucraina.

Este interzisă difuzarea publică a muzicii interpretate de artiști ruși sau de cei care susțin deschis agresiunea Rusiei. De asemenea, sunt vizate producțiile din industria culturală rusă contemporană incluse pe listele oficiale de conținut interzis.

Nu sunt impuse restricții asupra muzicii clasice ruse, precum cea a lui Ceaikovski, în educație sau în spațiul privat. De asemenea, este permisă audierea muzicii rusești în spațiul privat și a artiștilor ruși care au condamnat războiul și nu se află sub sancțiuni.

