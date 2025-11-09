Când trecutul nu se lasă doborât, prezentul se clădeşte cu soluţii de compromis. Un exemplu este noua clădire a Institutului de Cercetare în Inteligenţă Artificială din Cluj. A fost proiectată îndoită, pentru a nu afecta o altă clădire, mult mai veche, la care Universitatea nu a vrut să renunţe.

De la distanţă, pare un şantier ca oricare altul. Doar că noua clădire care va găzdui cercetătorii din domeniul de vârf al industriei IT, Inteligenţa Artificială, are un detaliu care o scoate din anonimat. Pentru a proteja un vechi imobil din curte, cel nou a fost "îndoit" tridimensional încă de la proiectare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Clădirea deja existentă, "îmbrăţişată" de noua construcţie, are peste un secol vechime şi, chiar dacă nu este monument istoric, Universitatea Tehnica a vrut să o păstreze.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Proiectul n-a fost deloc uşor pentru constructori.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Specialiştii în arhitectură şi urbanism spun că ar trebui să ne obişnuim cu astfel de clădiri, pentru că ele sunt viitorul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Lucrările la Institutul Inteligenţei Artificiale au început în 2023 şi vor fi gata anul viitor. Clădirea se va întinde pe o suprafață de 13.000 de metri pătrați, va avea 30 de laboratoare, 15 săli de suport şi săli de conferințe, dotate cu echipamente de înaltă performanță.

Totul costă 20 milioane euro, bani din bugetul Universităţii Tehnice din Cluj.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰