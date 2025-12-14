Sudul Parisului are, de sâmbătă, un nou mijloc rapid de transport. A fost inaugurat primul teleferic din regiunea capitalei franceze şi, totodată, cel mai lung din Europa. Cu o lungime de 4,5 kilometri, telefericul traversează patru comune, are cinci staţii şi face legătura directă cu reţeaua de metrou a Parisului. Proiectul, în valoare de aproape 140 de milioane de euro, promite să asigure naveta zilnică pentru 20.000 de oameni, rezidenţi şi angajaţi.

Sâmbătă, gondolele au plutit deasupra suburbilor sud-estice ale Parisului, în timp ce oficialii au inaugurat primul teleferic urban din regiunea capitalei franceze, un proiect menit să reducă timpii de călătorie și să îmbunătățească legăturile dintre cartierele izolate și rețeaua de metrou, transmite France 24.

Traseul de 4,5 kilometri leagă Créteil de Villeneuve-Saint-Georges, trecând prin Limeil-Brevannes și Valenton.

Telefericul va transporta aproximativ 11.000 de pasageri pe zi în cele 105 gondole ale sale, fiecare putând găzdui zece pasageri pe scaune. Călătoria completă va dura 18 minute, incluzând opririle pe traseu, comparativ cu aproximativ 40 de minute cu autobuzul sau cu mașina, conectând cartierele izolate la linia 8 a metroului din Paris.

Proiectul, în valoare de 138 de milioane de euro, a fost mai ieftin de construit decât un metrou subteran, au declarat oficialii.

O opțiune mai ieftină

"Un metrou subteran nu ar fi văzut niciodată lumina zilei, deoarece bugetul de peste un miliard de euro nu ar fi putut fi finanțat," a spus Grégoire de Lasteyrie, vicepreședintele consiliului regional Île-de-France responsabil cu transporturile.

Este al șaptelea teleferic urban din Franța, tramvaiele aeriene funcționând deja în orașe precum Brest, Saint-Denis de La Réunion și Toulouse. Inițial folosite pentru a traversa terenuri montane accidentate, astfel de sisteme sunt tot mai des implementate pentru a conecta cartierele izolate.

Primul teleferic urban din Franța a fost construit la Grenoble, situat la poalele Alpilor, în 1934. Cele iconice "bule" au devenit unul dintre simbolurile orașului sud-estic.

