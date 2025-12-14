Când Kirsten Shaw a vrut o cutie poștală nouă pentru personalul stației britanice de cercetare Rothera din Antarctica, nu a comandat-o online și nici nu a apelat la o soluție improvizată. A scris direct regelui Charles al III-lea, informează The Guardian.

De la Palatul Buckingham la Polul Sud. Cum a ajuns o cutie poștală Royal Mail în Antarctica - Sursa: Captură Instagram/ @theroyalfamily

Potrivit The Guradian, demersul său a avut succes. Stația a primit o cutie poștală oficială Royal Mail, cea mai mică variantă existentă, inscripționată cu cifrul regal al actualului monarh. Cutia roșie este o îmbunătățire semnificativă față de vechiul recipient, care fusese vopsit manual și purta un cifru regal deteriorat.

Kirsten Shaw, asistent de suport la stație și responsabilă, printre multe alte sarcini, de oficiul poștal al Teritoriului Antarctic Britanic, spune că ideea a pornit dintr-o pasiune personală pentru poștă, timbre și cutii poștale. În 2022, ea a fost decorată cu Medalia Fuchs pentru contribuțiile sale la comunitatea antarctică.

Noua cutie poștală va deveni punctul de colectare pentru scrisorile și cărțile poștale trimise de personalul stației către familiile și prietenii lor și va fi amplasată, în cele din urmă, în clădirea Discovery, un nou centru de suport științific și operațional.

Articolul continuă după reclamă

O cerere neobișnuită care a dus poșta regală în Antarctica

Potrivit Royal Mail, corespondența rămâne o legătură esențială cu lumea pentru cei care lucrează într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe Pământ, mai ales în perioada sărbătorilor, când mesajele de acasă au o valoare emoțională aparte.

Poșta, un sprijin esențial pentru viața în unul dintre cele mai izolate locuri de pe Pământ

Serviciul poștal din Antarctica este însă limitat. Există doar trei sau patru transporturi de corespondență pe an, iar toate trimiterile trebuie să treacă prin Insulele Falkland, fie la bordul navei RSS Sir David Attenborough, fie cu aeronave ale British Antarctic Survey.

Deși lent, sistemul are și avantaje. Trimiterea unei scrisori din Antarctica către Marea Britanie costă doar 87 de pence. În plus, există și metode informale de livrare: scrisori trimise către echipele de teren, uneori atașate de butoaie de combustibil parașutate în mijlocul continentului.

Chiar dacă internetul a îmbunătățit comunicarea, scrisorile scrise de mână rămân speciale pentru cei aflați în izolare extremă. Iar pentru Kirsten Shaw și colegii ei, cutia poștală roșie este mai mult decât un obiect – este un simbol al legăturii umane, chiar și la capătul lumii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰