"M-am temut pentru viaţa mea". Fiul prinţesei Stephanie de Monaco, agresat după meciul AS Monaco - Galatasaray

Louis Ducruet, fiul prinţesei Stephanie de Monaco, şi doi dintre prietenii săi au fost agresaţi de doi suporteri ai formaţiei Galatasaray după victoria echipei AS Monaco, scor 1-0, marţi, în Liga Campionilor.

de Redactia Observator

la 14.12.2025 , 09:50
Louis Ducruet Fiul prinţesei Stephanie de Monaco, agresat după meciul AS Monaco - Galatasaray - Profimedia

Aceştia din urmă au fost judecaţi vineri în cadrul unei proceduri de judecată imediată. Au fost condamnaţi la două luni de închisoare cu suspendare şi la trei ani de interdicţie de a intra pe teritoriul principatului. De asemenea, trebuie să plătească 1.000 de euro fiecăreia dintre victime: Louis Ducruet şi unul dintre prietenii săi, celălalt nefiind dispus să se alăture plângerii din teamă de represalii.

Monaco-Matin relatează că marţi seara, zona VIP era ocupată în majoritate de suporteri turci. Dacă au existat câteva tensiuni în timpul meciului, la finalul acestuia, în timp ce prietenii lui Louis Ducruet se îndreptau spre toalete, Salman B. ar fi rostit cuvinte în turcă percepute ca agresive, ceea ce a declanşat bătaia. Problema: lipsa camerelor de supraveghere nu permite confirmarea uneia dintre cele două versiuni divergente ale celor două părţi.

„Vorbeam în turcă cu vărul meu. Nu am fost agresiv în niciun moment şi nu am lovit pe nimeni. Prietenul domnului Ducruet s-a îndreptat agresiv spre mine, iar eu l-am împins. Apoi, domnul Ducruet m-a apucat de gât, strângându-mă din ce în ce mai tare. Eram strangulat, am încercat să mă apăr”, a pledat Salman B., invocând legitima apărare. „Nu am lovit niciodată pe nimeni în viaţa mea, am intervenit pentru a-mi scoate fiul din această situaţie”, s-a apărat Hassan B., tatăl său, potrivit News.

„Am vrut să evit escaladarea bătăii, l-am prins din spate de piept, nu de gât, pentru a-l împiedica să-mi agreseze în continuare prietenul. Am primit pumni în faţă, în piept, în braţe”, a mărturisit Louis Ducruet. „Mi-am temut pentru viaţa mea (...) Mi-a fost teamă că voi fi linşat.”

În absenţa imaginilor, avocatul apărării a evocat „un elefant în cameră”, referindu-se la statutul princiar al lui Louis Ducruet. Justiţia s-a bazat pe mărturia unui salvator al Crucii Roşii din Monaco, martor al altercaţiei fără a fi văzut momentul în care a început, şi pe constatările medicale ale protagoniştilor, care nu erau sub influenţa alcoolului în momentul faptelor: între două şi patru zile de incapacitate temporară de muncă pentru Louis Ducruet şi prietenii săi, o zi de incapacitate temporară de muncă pentru unul dintre cei doi acuzaţi.

Datorită succesului de marţi, monegasciii şi-au păstrat şansele de calificare în următoarea etapă a competiţiei europene, ocupând locul 19 înainte de a se deplasa la Bernabéu şi de a primi vizita Juventusului pentru a încheia faza grupelor.

