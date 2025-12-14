Taylor Swift împlinește 36 de ani, iar cu această ocazie zeci de tineri, dar și adulți s-au întâlnit aseară în capitală pentru a o celebra pe faimoasa artistă americană. Fanii au avut parte de vizionarea celui mai nou film concert al artistei. Față de formatul inițial, filmul include secvențe suplimentare și este însoțit de șase episoade documentare ce dezvăluie culisele turneului.

Seara a început cu filmul concert, urmat de documentare despre Taylor Swift. Iar fanii înrăiţi s-au remarcat prin ținute și simboluri inspirate de Taylor Swift, precum cifra 13.

"Nu am văzut nimic acasă, nu m-am uitat la absolut nimic. Am zis nu, totul văd prima dată aici.", a spus un fan.

" Acum e prima oară când îl văd, am aşteptat pentru seara asta să nu primesc spoilere sau ceva.", a adăugat o fană.

Reporter: Ai apucat să ajungi la turneu?

Fan: Am apucat, am apucat. Trebuia să fiu şi în Viena şi a vorbit şi Taylor despre asta, a fost un moment nasol.

"Am albumul care m-a făcut, Swiftie, Reputation, un album care pur şi simplu îl ascult şi mă îngelege de fiecare dată The Tortured Poets Department, Midnights care m-a făcut să îmi placă din nou vibe-ul de muzică pop clasic mai veche şi de la The life of a Showgirl, prima dată când am comandat de pe site ul ei. Evident, am golit toate conturile bancare şi am făcut şi un împrumut pentru a ajunge în noaptea a opta în Londra, undeva spre 7000-8000 pe biletul respectiv.", a adăugat un fan înfocat.

Iar ca totul să fie perfect, organizatorii au gândit totul în detaliu.

"După ce au terminat de vizionat filmul, fanii lui Taylor Swift au venit aici pentru a-şi face o poză, fie pentru a schimba o brăţară sau pentru a retrăi momentele din timpul turneului.", a explicat reporterul Observator, Marko Pavlovici.

Inițiativa îi aparține Gretei, o fană înfocată, care a format o federație în cinstea lui Taylor Swift şi are de gând să o aducă pe artistă în România.

"Am organizat acest eveniment pentru fanii Taylor Swift din România, care sunt foarte mulţi şi foarte diverşi, avem aici de la fetiţe de 7-8 ani pana la oameni de 50+. Pe viitor ne propunem să facem cât mai multe activităţi, după chipul şi sufletul lui tailor Swift, să facem sport pe muzica ei, să facem acte caritabile, să facem şi petreceri şi să ajutăm cât mai multă lume.", a declarat Greta Gora, organizator şi preşedinta federaţiei.

The Eras Tour a devenit cel mai profitabil turneu din istorie, care a adunat peste 10 milioane de fani în aproape 150 de show-uri, cu încasări de peste un miliard de dolari.

