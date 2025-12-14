Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Fată de 17 ani, violată de un bărbat cu care şi-a dat întâlnire după discuţii pe reţelele de socializare

O fată de 17 ani, din județul Hunedoara, i-a povestit mamei că a fost forțată să întrețină raporturi sexuale de un bărbat de 25 de ani, din Hațeg, după ce s-a întâlnit cu acesta în urma unor discuții pe rețelele de socializare. Agresorul a fost reținut.

de Redactia Observator

la 14.12.2025 , 13:13
Fată de 17 ani, violată de un bărbat cu care şi-a dat întâlnire după discuţii pe reţelele de socializare Fată de 17 ani, violată de un bărbat cu care şi-a dat întâlnire după discuţii pe reţelele de socializare - Profimedia

Polițiștii din orașul Călan, județul Hunedoara, au fost sesizați, vineri, de către o femeie, cu privire la faptul că fiica ei, în vârstă de 17 ani, ar fi întreținut raporturi sexuale cu un bărbat împotriva voinței sale, potrivit Mediafax.

Potrivit verificărilor, fapta s-ar fi petrecut joi, când adolescenta s-a întâlnit cu bărbatul în Călan, în urma unor discuții prealabile prin intermediul rețelelor de socializare.

Ulterior, bărbatul se pare că ar fi constrâns minora să întrețină raporturi sexuale cu el, fără consimțământul ei.

Articolul continuă după reclamă

A fost înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, iar în urma cercetărilor, s-a stabilit că prezumtivul autor al faptei ar fi un tânăr de 25 de ani, din Hațeg.

În baza probatoriului administrat de polițiștii din Călan, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciul de Investigații Criminale, față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, bărbatul fiind depus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Deva, urmând a fi prezentat procurorului de caz, cu măsuri corespunzătoare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

hunedoara violata adolescenta
Înapoi la Homepage
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Fată de 17 ani, violată de un bărbat cu care şi-a dat întâlnire după discuţii pe reţelele de socializare