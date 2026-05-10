Video Nava cu hantavirus va fi ancorată în larg. Operaţiune de amploare pregătită de Spania

Se apropie momentul operaţiunii de evacuare a pasagerilor de pe nava cu focar de hantavirus la bord. În această dimineaţă, vasul va ancora în largul Insulelor Canare, declanșând o cursă contracronometru de 24 de ore. Echipele medicale sunt deja în alertă, pentru că urmează ore critice atât pentru ei, cât şi pentru cei 146 de pasageri.

de Redactia Observator

la 10.05.2026 , 08:05
Pasagerii de pe nava Hondius nu vor acosta direct în portul Granadilla, ci vor ancora nava pe o barjă, în largul Insulelor Canare. Înainte de debarcarea propriu-zisă, o echipă a Autorității Sanitare Portuare va efectua examene medicale tututor celor 146 de pasageri, pentru a se asigura că nu prezintă simptome de hantavirus. Cu toţii vor purta măşti de protecţie. "Vor fi bărci de mici dimensiuni care vor transporta pasagerii în grupuri până la debarcader. Dacă există cineva care a dezvoltat simptome sau prezintă orice semne de boală, va fi urcat imediat într-un avion de evacuare medicală și transportat în Olanda pentru tratament. Cei care sunt sănătoși și se simt bine, vor merge către avioanele puse la dispoziţie de fiecare țară în parte", a declarat Maria van Kerkhove, directorul Departamentului Epidemiologic OMS.

Garda Civilă monitorizează întreaga operaţiune din aer

Germania, Franţa, Belgia, Irlanda şi Olanda au confirmat că vor trimite avioane pentru a-şi evacua cetăţenii aflaţi la bordul navei de croazieră. Statele Unite şi Marea Britanie pregătesc şi ele avioane şi planuri de urgenţă pentru cetăţenii din afara Uniunii, ale căror ţări nu au putut trimite transport aerian. "Întregul dispozitiv va fi pregătit pentru a garanta că procesul de debarcare a pasagerilor și a echipajului, precum și repatrierea lor ulterioară, se desfășoară cât mai rapid posibil și, fără nicio îndoială, în condiții de maximă siguranță", a declarat Fernando Grande-Marlaska, ministrul spaniol de Interne.

Aproximativ 30 de persoane vor rămâne la bordul navei, astfel încât aceasta să își poată continua călătoria spre Olanda, unde va fi efectuată dezinfecţia completă. Tot la bord rămâne şi trupul neînsufleţit al femeii de origine olandeză, care a murit la începutul lunii, împreună cu obiectele ei personale. Garda Civilă monitorizează întreaga operaţiune din aer. În tot acest timp, însă, locuitorii din apropierea portului sunt în tensiune maximă. În paralel, la bordul unei nave de croazieră care navighează spre Republica Dominicană a fost depistat norovirusul. 115 persoane s-au infectat până acum.

