Doi români au fost arestaţi în Eleveţia după ce poliţiştii au găsit în maşina lor, ascunse în pâine, mai multe bijuterii. Bărbaţii se aflau la vamă într-un autoturism cu numere de înmatriculare franceze atunci când au fost opriţi. Agenţii au descoperit în vehicul mai multe ceasuri şi monede de aur, depozitate însă în locuri greu accesibile, precum compartimentul motorului.

Luni dimineață, ofițerii de la Oficiul Federal pentru Vămi și Securitatea Frontierelor (OFSFC) au oprit un vehicul care ieșea la punctul de trecere a frontierei St. Margrethen. Mașina cu număr de înmatriculare francez a fost verificată - iar verificarea a dus rapid la suspiciuni.

Ofițerii vamali au descoperit mai multe bijuterii, ceasuri și o monedă specifică elveţiană din aur în compartimentul motorului și în interior. O parte din acestea au fost găsite într-un loc complet neașteptat: învelite cu grijă într-o pâine.

Primele investigații au arătat că bijuteriile fuseseră furate în timpul unui jaf în cantonul Zurich. Cei doi ocupanți ai vehiculului - ambii cetățeni români - au fost arestați și predați poliției cantonale St. Gallen. Aceștia au înaintat cazul poliției cantonale Zurich, care efectuează ancheta.

Acum se clarifică dacă cei doi bărbați au fost implicați direct în jaf sau doar transportau bijuteriile. Poliția nu a furnizat încă nicio informație despre alte persoane implicate.

