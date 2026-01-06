Antena Meniu Search
Doi români au furat un seif şi l-au târât după ei pe o pârtie din Austria. Cum au fost prinşi

Doi români au fost reţinuţi în Austria după ce au furat seif şi l-au târât după ei pe pârtie.

de Redactia Observator

la 06.01.2026 , 10:07
Potrivit tirol.orf, incidentul a avut loc duminică, 4 ianuarie, ora 03:30, în districtul Kitzbuhel. Cei doi români, de 47 şi 50 de ani, au furat seiful dintr-un bar, apoi l-au tras după ei pe pârtie, până la maşină.

Cei doi au fost văzuţi de muncitorii care pregăteau pârtia pentru a doua zi. Aceştia au fost şi cei care au dat alarma. Poliţiştii i-au identificat şi reţinut pe cei doi în aceeaşi zi. Poliţiştii bănuiesc că românii sunt responsabili şi alte jafuri similare din aceeaşi zonă, dar şi din regiunea Pingzau.

Ancheta continuă în acest caz, dar poliţia îi sfătuieşte pe cei afectaţi să contacteze imediat autorităţile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

