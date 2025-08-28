Doliu în Ucraina, după al doilea cel mai mare atac aerian al Rusiei de la începutul războiului. Cel puţin 18 oameni, printre care patru copii, au murit la Kiev, în urma unui bombardament cu peste 600 de drone şi rachete. Raidul a avut loc cu o zi înaintea unor noi negocieri între Ucraina şi Statele Unite, la New York. Drept răspuns, Uniunea Europeană ia în calcul confiscarea bunurilor ruseşti îngheţate de blocul comunitar, în valoare de peste 200 de miliarde de euro.

Atacul a început la 4 dimineaţa. Val după val, rachetele ruse s-au abătut asupra blocurilor din capitala ucraineană şi au distrus zeci de clădiri rezidenţiale.

"A avut loc o explozie puternică şi geamurile au fost sparte. Am vrut să mă ridic şi să fug, dar am aşteptat câteva secunde. Imediat, a avut loc o nouă explozie", mărturiseşte un ucrainean.

Mulţi oameni au rămas blocaţi sub dărâmături. Pompierii au lucrat ore în şir ca să îi scoată de sub resturi şi pentru a stinge incendiile.

Articolul continuă după reclamă

"Atacul dovedește un singur lucru: că Rusia își urmează propria cale, calea terorismului. Ei continuă să încerce nu doar să distrugă infrastructura, ci și să intimideze poporul nostru", a declarat Igor Klimenko, ministrul ucrainean de Interne.

La lumina zilei, imaginile au arătat dimensiunea tragediei. Cadavre întinse pe jos în saci de plastic, blocuri pe jumătate distruse şi oameni îndureraţi.

Ruşii au avariat în Kiev şi sediul misiunii Uniunii Europene şi pe cel al British Council, instituţia care promovează cultura Regatului Unit. Fabrica de drone turceşti Bayraktar a fost şi ea lovită. Blocul comunitar şi autorităţile de la Londra au anunţat că au convocat ambasadorii ruşi.

"Au murit civili, au murit copii. Acest lucru nu poate rămâne fără consecinţe!", susţine Johann Wadephul, ministrul german de Externe.

"Vom anunţa în curând al 19-lea pachet de sancţiuni. Şi, în paralel, avansăm lucrările privind activele ruseşti îngheţate pentru a contribui la apărarea şi reconstrucţia Ucrainei", a declarat şi Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

În regiunea Odesa, ruşii au distrus şi nava de spionaj Simferofol.

Pentru Observator, mai multe surse au dezvăluit că atacul a avut loc pe braţul Chilia, foarte aproape de România pentru că Dunărea nu are decât două sau trei sute de metri lăţime acolo.

De la Moscova, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a anunţat că războiul continuă.

"Atacurile au succes, ţintele sunt distruse. În acelaşi timp, Rusia îşi menține interesul de a continua procesul de negocieri", susţine Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a explicat că raidul aerian este un răspuns la atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruse, care au provocat o lipsă de combustibil în multe regiuni ale ţării. De altfel, noaptea trecută o rafinărie din regiunea Samara a fost incendiată de drone.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰