Vremea de mâine 4 martie. Temperaturile urcă până la 16 grade în țară, cu înnorări spre seară

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se anunță puțin mai caldă decât astăzi. Temperaturile maxime vor atinge aproximativ 12 grade Celsius, iar cerul va rămâne fără precipitații. O zi potrivită pentru activități în aer liber, în condiții de început de primăvară.

Vremea de mâine 4 martie la munte

La munte, ziua aduce o vreme mai blândă decât în mod obișnuit pentru început de primăvară. Temperaturile vor fi în creștere, iar atmosfera va fi, în general, plăcută pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, însă spre seară și în timpul nopții înnorările se vor accentua, mai ales în masivele din vestul și nord-vestul țării, unde izolat pot apărea ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Minimele vor coborî până în jurul valorii de -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde dimineața și noaptea se poate forma ceață, reducând vizibilitatea.