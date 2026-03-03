Antena Meniu Search
Vremea de mâine 4 martie. Temperaturile urcă până la 16 grade în țară, cu înnorări spre seară

Vremea se menține mai blândă decât ar fi normal la început de martie. Urmează o noapte cu temperaturi care pot coborî până la -7 grade și cu ceață în mai multe regiuni, iar ziua de 4 martie aduce valori de până la 16 grade în țară, cer variabil și doar ploi slabe, izolate, în vest și nord-vest. Condiții similare se anunță în București și Cluj, în timp ce la munte vremea va fi în general plăcută, cu ușoare înnorări spre seară.

de Alexandru Badea

la 03.03.2026 , 20:52
Cerul va fi variabil pe parcursul serii, însă spre dimineață își vor face apariția norii joși și ceața, mai ales în regiunile sudice și, pe arii restrânse, în restul țării. Doar izolat sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor încadra, în general, între -7 și 5 grade Celsius.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 4 martie în ţară

Ziua de mâine aduce o vreme în general frumoasă și mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă din an. Cerul va fi variabil pe timpul zilei, însă spre seară și în cursul nopții norii se vor aduna în vestul și nord-vestul țării, unde izolat pot apărea ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 6 și 16 grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 5 grade în Dealurile de Vest. În primele ore ale dimineții și din nou pe timpul nopții, ceața își va face simțită prezența pe arii restrânse în centrul, sudul și estul țării.

Vremea de mâine 4 martie în Bucureşti şi Cluj

În Capitală, cerul va fi variabil, însă dimineața și din nou în a doua parte a nopții pot apărea nori joși sau ceață, care vor reduce temporar vizibilitatea. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 12 grade Celsius. Pe timpul nopții, minima va coborî la 1–2 grade, posibil ușor mai scăzută în zona preorășenească.

La Cluj, vremea se anunță puțin mai caldă decât astăzi. Temperaturile maxime vor atinge aproximativ 12 grade Celsius, iar cerul va rămâne fără precipitații. O zi potrivită pentru activități în aer liber, în condiții de început de primăvară.

Vremea de mâine 4 martie la munte

La munte, ziua aduce o vreme mai blândă decât în mod obișnuit pentru început de primăvară. Temperaturile vor fi în creștere, iar atmosfera va fi, în general, plăcută pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, însă spre seară și în timpul nopții înnorările se vor accentua, mai ales în masivele din vestul și nord-vestul țării, unde izolat pot apărea ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Minimele vor coborî până în jurul valorii de -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde dimineața și noaptea se poate forma ceață, reducând vizibilitatea.

