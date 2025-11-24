Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a mulţumit din nou SUA şi, în mod special, preşedintelui Donald Trump pentru "tot ceea ce fac pentru securitatea" ţării sale, la scurt timp după ce preşedintele american a acuzat din nou Ucraina de "lipsă de recunoştinţă".

Donald Trump acuză din nou Ucraina de "lipsă de recunoştinţă". Reacţia lui Volodimir Zelenski - Hepta

Volodimir Zelenski a subliniat că delegaţia ţării sale şi cea din SUA s-au întâlnit duminică la Geneva şi şi-a exprimat speranţa într-un "un rezultat practic care să aducă Ucraina şi întreaga Europă mai aproape de o pace şi o securitate fiabile".

"Este important să existe dialog, să se revitalizeze diplomaţia", a menţionat Zelenski în legătură cu discuţiile desfăşurate duminică privind planul administraţiei Trump pentru a pune capăt războiului cu Rusia, dar toţi analiştii, inclusiv cei din tabăra preşedintelui american, sunt de acord că acesta înclină clar în favoarea poziţiilor Rusiei.

Într-un mesaj pe Truth Social, preşedintele american îi criticase de asemenea pe europeni, "care continuă să cumpere petrol din Rusia", precum şi pe predecesorul său Joe Biden, pe care l-a acuzat de inacţiune la începutul conflictului.

"Am moştenit un război, care nu ar fi trebuit să aibă loc, în care toată lumea este perdantă", a scris Trump cu majuscule pe reţeaua sa socială.

Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit duminică la Geneva cu o delegaţie ucraineană cu speranţa de a face să avanseze planul lui Donald Trump cu privire la Ucraina.

Administraţia americană prezintă de acum drept "un cadru pentru negocieri" acest plan al lui Trump în 28 de puncte, destinat să pună capăt conflictului declanşat în urmă cu aproape patru ani de Rusia.

