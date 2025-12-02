Antena Meniu Search
Pregătiri de război în Marea Caraibelor. Donald Trump i-a dat ultimatum preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro: renunţă la putere sau riscă o confruntare militară. Pentagonul a trimis în zonă 11 nave de război şi mii de soldaţi.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 20:37

Americanii acuză regimul Maduro de colaborare cu traficanţii de droguri din Statele Unite. Economiştii cred, însă, că este doar un pretext pentru americanii care vizează uriaşele rezerve de petrol din Venezuela.

Preşedintele Venezuelei a răspuns în paşi de dans la ultimatumul lui Trump. A imitat paşii liderului de la Casa Albă şi a promis că va lupta cu americanii.

Nicolas Maduro a avut o conversaţie tensionată cu Donald Trump în weekend. Preşedintele american i-a spus că se poate salva şi el, şi familia, dacă părăseşte acum Venezuela. Maduro a plusat. A cerut imunitate internaţională împotriva urmăririi penale şi să păstreze controlul asupra armatei. Donald Trump i-a închis telefonul. 

Acum cinci ani, Washingtonul a pus pe capul lui Maduro o recompensă de 50 de milioane de dolari şi l-a acuzat că este liderul unui cartel de droguri clasificat ca organizaţie teroristă.

Donald Trump a convocat, luni seară, în Biroul Oval mai mulţi oficiali de rang înalt din domeniul securităţii naţionale, după ce săptămâna trecută nu a exclus o intervenţie terestră împotriva traficanţilor de droguri din Venezuela.

Bazele militare din America Latină sunt în stare de alertă. În plus, Pentagonul a trimis în Marea Caraibelor 11 nave de război, inclusiv cel mai mare portavion din lume, cu 15.000 de soldaţi la bord. 

Până acum, armata americană a condus doar operaţiuni pe mare. În ultimele trei luni, a bombardat 20 de nave şi submarine, iar 82 de oameni au fost ucişi.

Miza reală a disputei lui Donald Trump cu regimul Maduro nu ar fi, însă, oprirea traficului de droguri, ci rezervele de petro din Venezuela. Ţara are cele mai mari zăcăminte de ţiţei din lume.

Un conflict militar ar putea arunca în aer liniile internaţionale de aprovizionare cu petrol, iar asta ar putea produce scumpiri în lanţ pe plan mondial, chiar şi la noi în ţară.

