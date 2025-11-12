Statele Unite trimit cel mai puternic portavion în Venezuela. Caracas ridică nivelul de alertă militară

Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, a transmis că nivelurile de alertă militară din țară au fost ridicate.

Conform informării, acest lucru este în conformitate cu "ordinele emise de preşedintele Nicolás Maduro Moros, președintele constituțional al Republicii Bolivariene și comandant-șef".

Anunțul lui Padrino implementează "o fază superioară" a așa-numitului "Plan de Independență 200", un mecanism de răspuns militar ordonat în septembrie pentru a consolida măsurile de apărare împotriva prezenței militare americane în Caraibe, relatează El Pais.

Decizia escaladează tensiunile politice și militare dintre Statele Unite și Venezuela. În timp ce Caracas făcea anunțul, USS Gerald Ford - cel mai mare și mai avansat dintre portavioanele americane - a sosit în America Latină. Pentagonul a confirmat desfășurarea, declarând, fără a specifica locația, că nava va ajuta la "perturbarea traficului de narcotice și la degradarea și dezmembrarea organizațiilor criminale transnaționale".

Armata americană a efectuat până în prezent cel puțin 19 atacuri împotriva navelor suspectate de contrabandă cu droguri în Caraibe și de-a lungul coastei Pacificului din America Latină, ucigând cel puțin 76 de persoane.

Măsura va intra în vigoare marți, 11 noiembrie, și miercuri, 12 noiembrie, și implică "plasarea întregului arsenal militar al țării în stare de pregătire operațională deplină", precum și desfășurarea masivă "de mijloace terestre, aeriene, navale, fluviale și de rachete; sisteme de armament; unități militare; Poliţia Bolivariană; Organele de Securitate Cetățenească; și Comandamentele de Apărare”.

Guvernul venezuelean solicită ca planul să fie pus în aplicare conform uneia dintre maximele organizaționale ale regimului Maduro: "într-o fuziune perfectă civil-militar-polițienească".

În timpul anunțului, Padrino - vorbind în numele conducerii militare a țării - a declarat că diviziile Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB) sunt "mai puternice ca niciodată în unitatea, coeziunea morală și echipamentul lor, împreună cu poporul venezuelean, pentru a păstra interesele sacre ale țării cu orice preț".

Contrar unor predicții anterioare, pe tot parcursul anului 2024 - an electoral - și în 2025, când Maduro și-a reluat funcțiile de președinte, forțele militare venezuelene și-au demonstrat în repetate rânduri loialitatea deplină față de interesele, narațiunea și obiectivele politice ale chavismului, termenul folosit pentru a descrie strategiile politice, conducerea și politicile fostului președinte Hugo Chavez și ale succesorului său.

