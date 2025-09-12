Donald Trump anunţă că va trimite Garda Naţională la Memphis pentru a opri infracţionalitatea

Președintele american a anunțat vineri că va trimite Garda Națională la Memphis pentru a opri infracționalitatea. Operațiunea va avea loc cu sprijinul primarului și al guvernatorului.

Anterior, Garda Națională a fost trimisă la Washington spre nemulțumirea autorităților locale și a locuitorilor.

Anunțul a fost făcut vineri dimineață (ora locală). Președintele Donald Trump a spus că va trimite Garda Națională la Memphis pentru a aborda problemele legate de criminalitate de acolo, cu sprijinul primarului și al guvernatorului, potrivit AP, conform Mediafax.

State controlate de democraţi, luate în colimator

Recent, președintele american a spus că vrea să trimită Garda Națională în Chicago și New York, la fel cum a procedat în Washington DC și Los Angeles. Toate sunt controlate de democrați care se opun măsurii și vorbesc despre un abuz de putere al liderului republican.

Un sondaj realizat la Washington a arătat că măsura lui Trump a fost extrem de nepopulară în rândul cetățenilor din capitala americană. 80% dintre locuitori au spus că nu sunt de acord cu preluarea controlului de către Garda Națională, inclusiv în ceea ce privește Departamentul de Poliție Metropolitană.

Proteste masive la Chicago

Mii de locuitori din Chicago au protestat faţă de ameninţările lansate de Donald Trump cu privire la desfăşurarea agenților federali de imigrare şi a Gărzii Naţionale în oraşul lor.

Organizatorii au estimat că la marş au participat între 5 şi 10.000 de oameni. Primarul din Chicago le-a promis protestatarilor că oraşul va rezista intruziunilor federale, pentru a nu fi în situaţia în care se află Los Angeles şi, mai nou, Washington. Numai că, în ultimele săptămâni, Donald Trump a criticat în mod special oraşul Chicago pe tema infracţiunilor violente, pe care l-a caracterizat drept "o harababură", "o groapă infernală" şi "un câmp al morţii".

