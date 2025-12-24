Papa Leon al 14-lea îşi doreşte de Crăciun un armistiţiu în întreaga lume. Mesajul suveranului pontif vine după ce Rusia a lansat sute de drone şi rachete asupra Ucrainei. Mai multe explozii au fost şi pe Dunăre, lângă graniţa României. Preşedintele Donald Trump crede că un acord de pace ar putea fi semnat până de Crăciun. Volodimir Zelenski este mulţumit de garanţiile de securitate primite de la Washington şi Bruxelles.

"Unul dintre lucrurile care ma întristează cel mai mult zilele acestea este că Rusia a respins cererea pentru un armistiţiu de Crăciun. Din nou, îndemn toate persoanele binevoitoare să respecte, măcar în timpul sărbătorii Naşterii Mântuitorului, o zi de pace. Sper să ne asculte şi să existe o zi, 24 de ore, de pace la nivel mondial", a declarat Papa Leon al XIV-lea.

Mesajul puternic de pace al suveranului pontif a venit după atacul nemilos al Rusiei asupra Ucrainei de acum două nopţi, cu sute de drone şi rachete.

Bateriile antiaeriene au tras la foc continuu şi au reuşit să doboare mare parte din aparatele de zbor fără pilot. 21 de zone au fost vizate de atacul ruşilor. În Kiev, o dronă a spulberat un bloc de 5 etaje. Bilanţul este tragic: 3 oameni au murit, printre care se află şi o fetiţă de doar 4 ani.

Articolul continuă după reclamă

"Eram în apartament şi am auzit drona cum zbura. Era foarte aproape. Mi-am dat seama imediat despre ce e vorba şi am văzut o lumină puternică. Am crezut că a zburat direct în apartamentul nostru. Feţiţa mea a fost aruncată pe hol de unda de şoc", a spus un cetăţean ucrainean.

Explozii au fost şi în apropierea graniţei cu Polonia. Varşovia a pus în stare de alertă sistemele de apărare antiaeriană şi a ridicat aeronavele militare.

Drone ruseşti au lovit iar la doi pași de România

Tensiune a fost şi la graniţa noastră. 2 drone ruseşti au lovit porturile Chilia şi Reni, aflate la doar doi kilometri de România. Localnicii din Tulcea şi Galaţi au fost îndrumaţi să se adăpostească.

"La ora 01:25, populaţia din nordul judeţului Tulcea şi sud-estul judeţului Galaţi a fost avertizată prin Ro-Alert. Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcţia portului Reni raportându-se, la scurt timp, explozii pe teritoriul Ucrainei", a declarat Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN.

SUA vor încheierea conflictului. Kievul spune că acordul e aproape

În ciuda atacului, preşedintele Statelor Unite îşi doreşte să încheie conflictul până la Crăciun.

"Discuţiile continuă şi, după cum ştiţi, există o ură profundă între cei doi lideri, preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski. Sper să reuşim să rezolvăm problema", a spus Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Kievul a lăsat de înţeles că un acord pentru încheierea luptelor este aproape. Planul de pace în 20 de puncte include garanţii de securitate între Ucraina, Uniunea Europeană şi Statele Unite.

"Am revăzut proiectele şi, sincer, aproape 90 la sută din anexele care ne interesează, ce poate obţine Ucraina şi armata sa după semnarea acestor garanţii şi cât de puternici putem fi, sunt incluse. În ansamblu, sunt destul de solide", a afirmat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

"Simţim că Statele Unite doresc să ajungă la un acord final, iar din partea noastră există cooperare deplină. Este esenţial ca Rusia să nu împiedice eforturile diplomatice şi să ia în serios încheierea războiului", a mai spus Zelenski.

Pe front, Ucraina pierde teren

Situaţia nu este însă la fel de optimistă pe front. Armata lui Volodimir Zelenski a anunţat că s-a retras din oraşul Siversk, în mare parte acum distrus. Soldaţii lui Putin au reuşit să avanseze aici datorită superiorităţii lor numerice. Rusia a revendicat încă de acum două săptămâni capturarea localităţii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine? Mi-am făcut timp Mai am cumpărături de făcut

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰