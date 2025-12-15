Antena Meniu Search
Donald Trump ar fi "mulţumit" de rezultatul discuţiilor dintre delegaţiile SUA şi Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, este mulțumit de rezultatul discuțiilor dintre delegațiile din SUA și Ucraina. Informația este oferită pe surse de un oficial.

de Redactia Observator

la 15.12.2025 , 19:10
Un oficial american a prezentat o actualizare a discuțiilor de la Berlin din ultimele două zile. Oficialul a declarat că discuțiile au fost cu adevărat pozitive, ajungându-se la un consens asupra unei serii de probleme, relatează Sky News, conform Mediafax.

Mai sunt câteva lucruri de discutat, a adăugat oficialul, dar Donald Trump este mulțumit de progres, a spus oficialul.

El a mai arătat că reprezentanții europeni au fost remarcabili și că speră că lumea se află pe calea spre pace.

De asemenea, sursele au anunțat că s-au făcut progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate ale Ucrainei, precum cele prevăzute în articolul 5 al NATO.

Ucraina și partenerii săi europeni și americani negociază un plan de pace în 20 de puncte, redactat de SUA, care include concesii teritoriale către Rusia și garanții de securitate pentru ucraineni. Președintele Volodimir Zelenski a declarat zilele trecute că a transmis propuneri de modificare a documentului, dar „încă nu a primit un răspuns de la Casa Albă”.

