Timp de aproximativ o oră și 45 de minute, președintele Trump a trecut prin realizările și nemulțumirile sale, a atacat dușmanii percepuți și și-a amenințat aliații. Stafful de la Casa Albă a tipărit o listă de 31 de pagini cu realizările sale, dar președintele Trump avea alte idei despre cum să marcheze aniversarea revenirii sale în funcție.

Donald Trump, bilanţ după un an de mandat: "Cred că Dumnezeu este foate mândru de munca mea" - Profimedia

Stând la pupitrul din sala de informare de presă James S. Brady a Casei Albe, Donald Trump a răsfoit rapid documentele și le-a aruncat pe podea.

Apoi a început spectacolul - difuzând nemulțumiri vechi, atacând dușmani percepuți, amenințăndu-și aliații - timp de aproximativ o oră și 45 de minute, relatează New York Times.

"Cred că Dumnezeu este foarte mândru de munca pe care am făcut-o", a spus Donald Trump, în timp ce se apropia de finalul declarațiilor sale.

A fost o fereastră revelatoare către schimbarea viziunii despre lume a domnului Trump, plină de nedreptăți și nedreptăți percepute despre care el a sugerat că îi schimbă abordarea față de politică.

Remarcile șerpuitoare, uneori divagatoare, au sărit de la un subiect la altul, inclusiv o poveste despre priceperea lui ca jucător al Ligii Mici, și au durat mai mult decât discursul comun de o oră și 40 de minute adresat Congresului lui Trump.

Donald Trump a explicat de ce și-a legat amenințările recente de a prelua Groenlanda de resentimentele sale că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. El îi spusese premierului norvegian: "Nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace".

"Să nu credeţi că Norvegia nu decide, ok? Este în Norvegia!" Trump le-a spus reporterilor marți.

Premiul este, de fapt, acordat de Institutul Nobel Norvegian independent.

"Vor spune: "Nu avem nimic de-a face cu asta". Este o glumă. Au pierdut prestigiu", a spus Trump despre guvernul Norvegiei.

Președintele a fost întrebat cât de departe este dispus să meargă pentru a achiziționa Groenlanda.

"Veţi afla!", a răspuns el laconic.

"Avem o mulțime de întâlniri programate în Groenlanda", a spus Trump despre Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, la care era programat să participe miercuri. El a adăugat: "Cred că lucrurile vor merge destul de bine, de fapt."

El a mai sugerat că eforturile sale de a dobândi mai mult teritoriu ar putea să nu se încheie. Donald Trump a fost întrebat despre amenințările sale anterioare de a prelua controlul asupra Canalului Panama. Președintele a spus că sunt "cumva" încă pe masă. "Nu vreau să vă spun asta", a spus domnul Trump. "Un fel. Trebuie să spun. Un fel. Asta e cam pe masă."

Pentru remarcile sale aniversare, sala de briefing a fost plină. Reporterii s-au blocat pe aleile care duceau la scaune, iar ușile au fost lăsate deschise, lăsând aerul rece de iarnă să intre. Domnul Trump părea încântat de numărul de reporteri pe care i-a atras.

"Wow, asta este o mulțime mare. Sunt mulți oameni. Cred că este ca un record", a spus el. Nu a fost mulțumit de imaginea sa din presă. El a sugerat că ziarele au îngropat povești pozitive despre el și că mass-media a afectat negativ opiniile alegătorilor cu privire la puterea economiei. La un moment dat, el a sugerat că ar putea avea nevoie de noi membri ai personalului de relații publice care să fie mai buni în a-și transmite mesajul.

Domnul Trump a mai spus că a vrut să redenumească Golful Mexic Golful Trump, dar că ideea a fost respinsă de colaboratorii săi. Apoi președintele a spus că doar glumea.

"Oamenii mei nu mă resping prea mult", a spus el.

Președintele a continuat să-i atace pe cei pe care îi considera dușmani, inclusiv pe predecesorul său în funcție, Joseph R. Biden Jr. și Jack Smith, consilierul special care l-a investigat pe domnul Trump în legătură cu revolta de la Capitoliu și despre ce a făcut cu documente clasificate după ce a părăsit Casa Albă în 2021.

Citind din ziarele aflate în fața lui, domnul Trump și-a promovat eliminarea de ceea ce el numea "procurorii marxişti aleși cu atenție, de stânga radicală, ai lui Biden".

Pe lângă concedieri, mulți procurori de carieră au plecat în semn de protest față de efortul Departamentului de Justiție de a investiga criticii lui Trump, inclusiv văduva unei femei ucise de un agent ICE în Minnesota la începutul acestei luni.

El s-a lăudat și cu succesul său în oprirea fluxului de imigrație ilegală la granița de sud-vest.

Primele 52 de articole de pe lista de realizări a personalului Casei Albe s-au referit la imigrație și securitatea frontierei.

Totuși, domnul Trump a spus că vrea să fie flexibil cu afacerile care au nevoie de lucrători imigranți.

"Când ai oameni buni la fermă sau oameni buni în hoteluri și orice altceva, vrem să lucrăm cu ei cât de mult putem", a spus el.

Poziția domnului Trump s-a schimbat când a vorbit despre Renee Good, femeia care a fost împușcată și ucisă de un agent ICE.

Președintele a spus că a aflat că tatăl doamnei Good era un susținător al lui Trump și că se simțea rău în legătură cu moartea ei. Administrația o acuzase pe doamna Good, fără dovezi, că este o teroristă domestică.

Dl Trump a spus că speră că tatăl doamnei Good va rămâne un susținător. "Sper că încă mai este, dar nu știu", a spus Trump. El a adăugat: "Mulți oameni au spus: -Oh, te iubește- sper că încă simte așa."

