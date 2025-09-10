Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru autorul unei crime în Statele Unite

Donald Trump a cerut miercuri pedeapsa capitală pentru presupusul autor al uciderii Irynei Zarutska, o refugiată ucraineană înjunghiată la sfârșitul lui august într-un tramvai, moartea ei stârnind indignare în Statele Unite, mai ales în rândul figurilor conservatoare.

"Animalul care a ucis atât de violent frumoasa tânără din Ucraina, venită în America căutând pace și siguranță, ar trebui să aibă un proces «rapid» (nu există nicio îndoială!) și să primească pedeapsa cu moartea", a scris președintele american pe platforma sa Truth Social, scrie Le Figaro, conform Mediafax.

În seara de 22 august, Iryna Zarutska a urcat într-un tramvai din Charlotte, în estul SUA. Câteva minute după ce s-a așezat, un bărbat a urcat și el, s-a așezat în spatele ei, apoi a înjunghiat-o de trei ori, fără vreun schimb de cuvinte, potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Tânăra de 23 de ani plecase din Ucraina în 2022, după invazia rusă, și "s-a adaptat rapid la noua viață în Statele Unite", se arată în necrologul ei. Suspectul, Decarlos Brown, un afro-american de 34 de ani, fusese condamnat de mai multe ori în trecut și petrecuse opt ani în închisoare pentru jaf armat.

Primărița democrată a orașului Charlotte, Vi Lyles, a vorbit la câteva zile după crimă despre problemele mintale de lungă durată ale presupusului autor. "Vreau să fiu clară: nu îi demonizez pe cei care se confruntă cu dificultăți de sănătate mintală sau care nu au locuință", a declarat ea.

Ceea ce a avut mai întâi rezonanță locală a căpătat amploare națională odată cu publicarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, extrem de șocante. Reacția inițială a lui Vi Lyles a provocat apoi un val de critici din partea dreptei.

Ministrul Transporturilor, Sean Duffy, a acuzat-o pe primărița democrată "și pe alții de stânga" că "minimalizează crime ca aceasta spunând că nu putem demoniza persoanele fără adăpost sau pe cele cu probleme psihice".

Donald Trump a comentat pe larg cazul, el care și-a exprimat dorința de a pune lupta împotriva criminalității în fruntea priorităților sale, în special în marile orașe conduse de democrați. "Nu putem lăsa o fracțiune criminală depravată de recidiviști violenți să continue să răspândească distrugerea și moartea în toată țara noastră", a declarat el într-o înregistrare video publicată marți pe Truth Social.

