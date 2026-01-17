Donald Trump cere sfârşitul epocii ayatollahului Ali Khamenei în Iran: "Este un om bolnav"

"Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran", a declarat Trump pentru POLITICO, în contextul în care protestele pe scară largă care cer sfârșitul regimului par să se fi diminuat.

Mii de protestatari din întreaga țară au fost uciși în ultimele trei săptămâni, determinându-l pe Trump să amenințe în mod repetat cu intervenția militară. Marți, Trump a cerut iranienilor să continue protestele și să "preia instituțiile", spunând că "ajutorul este pe drum".

A doua zi, președintele și-a schimbat brusc cursul, spunând că a fost informat că uciderile au încetat.

"Cea mai bună decizie pe care a luat-o vreodată a fost să nu spânzure mai mult de 800 de oameni acum două zile", a spus Trump sâmbătă, când a fost întrebat despre amploarea unei posibile operațiuni militare americane în Iran.

Comentariile lui Trump au venit la scurt timp după ce contul X al lui Khamenei a postat o serie de mesaje ostile îndreptate către Trump, acuzându-l pe președintele SUA că este responsabil pentru violențele mortale și tulburările din Iran.

"Îl găsim vinovat pe președintele SUA oentru victimele, pagubele și calomniile pe care le-a provocat națiunii iraniene", a scris Khamenei.

Într-o altă postare, el a spus că Trump a caracterizat greșit grupurile violente ca reprezentând poporul iranian, numind acest lucru "o calomnie îngrozitoare".

Trump, după ce i s-au citit postările, a spus că liderii de la Teheran se bazează pe represiune și violență pentru a guverna. "De ce este vinovat, ca lider al unei țări, este distrugerea completă a țării și utilizarea violenței la niveluri nemaivăzute până acum", a spus Trump.

"Pentru a menține țara în funcțiune - chiar dacă această funcție este la un nivel foarte scăzut - conducerea ar trebui să se concentreze pe conducerea corectă a țării sale, așa cum fac eu cu Statele Unite, și nu pe uciderea de oameni cu miile pentru a menține controlul. Conducerea înseamnă respect, nu frică și moarte", a adăugat Trump.

Schimbul de replici subliniază o retorică tot mai accentuată între Washington și Teheran într-un moment volatil pentru regiune, având în vedere că Khamenei a ținut recent un discurs public în care a susținut că "națiunea iraniană a învins America".

Trump a mers mai departe în termeni personali, denunțându-l pe Khamenei și sistemul de guvernare iranian.

"Omul este un om bolnav care ar trebui să-și conducă țara cum trebuie și să înceteze să mai ucidă oameni", a spus Trump. "Țara lui este cel mai rău loc de trăit din lume din cauza unei conduceri slabe."

Oficialii iranieni nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

