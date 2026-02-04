Incident grav într-o localitate din județul Prahova. Doi angajați ai companiei Electrica, de 24 și 46 de ani, s-au electrocutat în timp ce încercau să remedieze o avarie, deşi alimentarea cu energie ar fi fost oprită.

În doar câteva secunde tânărul de 24 de ani a rămas prins în cabluri, iar colegul său a fost aruncat la pământ.

Bărbatul de 46 de ani a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la un spital din București, iar celălalt a ajuns la Spitalul Județean din Ploiești. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă verifică dacă normele de protecție au fost respectate în timpul intervenției.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰