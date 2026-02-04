Antena Meniu Search
Video Doi angajaţi ai Electrica, electrocutaţi în timp ce remediau o avarie. Alimentarea cu energie era oprită

Incident grav într-o localitate din județul Prahova. Doi angajați ai companiei Electrica, de 24 și 46 de ani, s-au electrocutat în timp ce încercau să remedieze o avarie, deşi alimentarea cu energie ar fi fost oprită.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 08:55

În doar câteva secunde tânărul de 24 de ani a rămas prins în cabluri, iar colegul său a fost aruncat la pământ.

Bărbatul de 46 de ani a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la un spital din București, iar celălalt a ajuns la Spitalul Județean din Ploiești. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă verifică dacă normele de protecție au fost respectate în timpul intervenției.

