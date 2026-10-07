Donald Trump, gol și aurit, în Parlamentul European. Ce reprezintă statuia "Ciuma portocalie"

O statuie aurită de aproape trei metri, care îl înfățișează pe Donald Trump nud, a fost expusă în Parlamentul European. Intitulată "Ciuma portocalie", sculptura îl prezintă pe președintele american cocoțat pe umerii unui om și ținând în mâini o crosă de golf și balanța justiției. Opera este creația artistului danez Jens Galschiøt.

Pe o arteră aglomerată din incinta Parlamentului European, politicienii care trec pe acolo se confruntă acum cu o viziune grotescă a puterii americane: o statuie a preşedintelui Donald Trump înaltă de circa 2,6 metri, reprezentat nud, acoperită doar cu un strat subţire de foiţă de aur de 23 de carate, relatează CNN, potrivit News.ro.

"Lui Trump îi place aurul", a declarat într-un interviu telefonic artistul danez Jens Galschiøt, creatorul statuii, după ce aceasta a fost dezvelită marţi. "Într-un fel, cred că i-ar plăcea această sculptură", a comentat el.

Intitulată "Ciuma portocalie", opera de artă a fost instalată la Strasbourg, în Franţa, la sediul oficial al Parlamentului European.

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Sculptura din cupru, supranumită şi "Regele nedreptăţii", îl înfăţişează pe preşedintele SUA stând pe umerii unei figuri mai mici şi fragile. Coapsele şi burta lui lăsată se înfăşoară în jurul capului bărbatului, în timp ce în mâini are o crosă lungă de golf şi o balanţă a justiţiei.

"Stau în cârca unui om. El se scufundă sub povara mea. Voi face orice să-l ajut. Cu excepţia faptului de a coborî de pe spatele lui", scrie pe soclul statuii.

Pentru Galschiøt, opera simbolizează ceea ce el consideră a fi ameninţările preşedintelui SUA la adresa mediului şi a ordinii mondiale bazate pe reguli. "Trump distruge tot ceea ce cred eu", a spus el.

Artistul a explicat că decizia sa de a-l înfăţişa pe Trump nud face aluzie la povestea lui Hans Christian Andersen "Hainele noi ale împăratului", în care un împărat vanitos defilează prin oraş în pielea goală. "Dictatorilor nu le place să râzi de ei", a menţionat el.

Cine a dat aprobare pentru statuie

Opera artistică nu este neapărat o replică satirică din partea Uniunii Europene, ci mai degrabă din partea politicianului danez Per Clausen, care a sponsorizat expoziţia.

Deputaţii din Parlamentul European (MEP) au dreptul să organizeze expoziţii în incinta Parlamentului, deşi toate expoziţiile trebuie aprobate de către oficiali.

Regulamentul parlamentar interzice evenimentele sau expoziţiile considerate "ofensatoare, de natură provocatoare sau contrare valorilor pe care se întemeiază Uniunea" sau cele care "subminează demnitatea Parlamentului".

Acordarea permisiunii nu echivalează cu o susţinere explicită a conţinutului acestora.

Cu toate acestea, Galschiøt, care se temea că cererea îi va fi respinsă, consideră că unda verde primită reprezintă o formă de aprobare tacită din partea parlamentarilor europeni.

"Cred că mulţi americani spun: 'Bine, acesta este preşedintele nostru, dar, într-un fel, este şi ridicol'. Şi cred că majoritatea europenilor îl văd la fel", a explicat el.

Un purtător de cuvânt al serviciului de presă al Parlamentului European a declarat prin e-mail că expoziţia a fost aprobată de chestorii parlamentului, un grup interpartinic de deputaţi europeni responsabili de chestiuni administrative. "Fiecare europarlamentar are dreptul să sponsorizeze două evenimente culturale sau expoziţii pe durata mandatului parlamentar în spaţii dedicate", precizează declaraţia. Chestorii "evaluează respectarea normelor în vigoare", adaugă textul.

Mesajul sponsorului expoziţiei

Galschiøt este cunoscut pentru lucrările sale de artă politică provocatoare, printre care se numără şi "Stâlpul ruşinii", un monument dedicat victimelor masacrului din Piaţa Tiananmen, care a fost îndepărtat în mod controversat dintr-o universitate din Hong Kong în 2021.

Se preconizează că cea mai recentă expoziţie temporară de la Parlamentul European va rămâne deschisă până joi. Aceasta este însoţită de peste 1.000 de miniaturi ale sculpturii, imprimate 3D, care sunt puse la dispoziţia trecătorilor ca "simboluri de protest".

Per Clausen, sponsorul expoziţiei, este membru al partidului socialist danez Alianţa Roşu-Verde. Ales europarlamentar în 2024, el face parte din grupul "Stânga", un grup minoritar de stânga care deţine aproximativ 6% din locurile din Parlamentul European.

"Cred că trebuie să purtăm o discuţie despre puterea din lume şi despre modul în care această putere este folosită", a declarat el telefonic, din Strasbourg. "Modul în care acţionează Trump reprezintă o problemă foarte, foarte mare pentru oamenii din Europa. Vreau să lansez o dezbatere în Europa despre cum ne putem apăra împotriva lui Trump şi cum putem face politică fără a depinde de el", a declarat politicianul.

Cu excepţia "unor persoane de extremă dreaptă", Clausen susţine că reacţia la statuie a fost pozitivă. "Este foarte important ca noi, în parlament, să avem această ocazie de a prezenta lucruri cu care nu toată lumea este de acord", arată el.

Galschiøt a expus "Ciuma portocalie" în public de mai multe ori până acum, inclusiv la Conferinţa de Securitate de la München şi la conferinţa ONU privind clima COP30, care a avut loc în noiembrie anul trecut în Brazilia. De asemenea, intenţionează să o expună la COP31, care va avea loc luna viitoare în Antalya, în Turcia.

Trump nu a făcut încă niciun comentariu cu privire la această operă de artă.

În 2024, Galschiøt a expus o machetă a operei sale "Stâlpul ruşinii" în faţa clădirii Parlamentului European din Bruxelles, în cadrul unei expoziţii de "artă interzisă". Sponsorizată atunci de o altă europarlamentară daneză, Kira Marie Peter-Hansen, expoziţia viza Hong Kongul şi China continentală, unde referirile la masacrul din Piaţa Tiananmen din 1989 sunt puternic cenzurate.

Artistul a făcut o paralelă între cea mai faimoasă operă a sa şi ultima sa lucrare, o satiră la adresa lui Trump: "Este vorba despre cei puternici şi cei lipsiţi de putere şi, într-un fel, şi în cazul «Stâlpului ruşinii» este vorba despre asta".